Wie gut wird der FC Bayern München in FIFA 22? Wir schauen auf alle bisher bekannten Ratings des Teams.

Welche Ratings sind schon bekannt? Während der FIFA 22 Release näher kommt werden immer mehr Ratings veröffentlicht. Unter anderem sind schon die 22 besten Spieler in FIFA 22 bekannt.

Der komplette Kader des FC Bayern München für FIFA 22 ist derweil noch nicht gezeigt worden. Allerdings sind bereits einige Karten und deren Werte bekannt, die wir hier auf MeinMMO einmal sammeln.

Die Werte für Bayern-Konkurrent Dortmund sind übrigens schon bekannt: Die BVB Ratings in FIFA 22 findet ihr hier.

Offizielle Bayern Ratings für FIFA 22 in der Übersicht

Was ist das für eine Liste? Hier findet ihr eine Übersicht der Spieler, die bereits offiziell gezeigt wurden. Hier ist sicher, dass die Werte so auch in FIFA 22 zu finden sein werden.

Robert Lewandowski war nicht nur Teil der bereits gezeigten Top 22 in FIFA, er nimmt dort sogar den zweiten Platz hinter Lionel Messi ein. Damit ließ der Stürmer Spieler wie Mbappé, Ronaldo oder Neymar hinter sich – und die Liste der besten Bundesliga-Spieler in FIFA 22 führt er auch an.

Er hat ein Gesamt-Rating von 92 bekommen, und kann vor allem mit Stärken in den Bereichen Schuss, Dribbling und Physis punkten.

Manuel Neuer gehört mit einem Gesamtrating von 90 ebenfalls zu den besten Karten im Spiel. Der Nationaltorhüter ist einmal mehr sehr hoch bewertet worden und hat bei den Gold-Karten nur noch Atléticos Jan Oblak vor sich. Die besten Torhüter in FIFA 22 findet ihr hier.

Joshua Kimmich wurde mit 89 bewertet und gehört ebenfalls zu den “Top 22”, die EA Sports schon zeigte. Der Mittelfeldspieler kann einmal mehr mit ausgewogenen Werten punkten und ist gerade in Sachen Pass, Dribbling und Defensive stark aufgestellt.

Leon Goretzka: Neben dem sowieso schon hohen 87er-Gesamtrating fällt vor allem auf, dass die Karte keinen einzigen Werten unterhalb der 80 aufweist. Damit hat sie keine echte Schwäche. Allerdings dürfte sie deshalb auch nicht allzu günstig zum Start in FUT werden.

Thomas Müller hat einmal mehr ein hohes Gesamtrating mit 87 bekommen. Dank seiner Schuss- und Passwerte dürfte er sowohl als Vollstrecker als auch Vorbereiter gut geeignet sein. Nur die Geschwindigkeit lässt in FIFA 22 leider zu wünschen übrig.

Kingsley Coman dürfte dank seines hohen Tempos viele Fans in FIFA 22 finden. Seine Karte verbindet Geschwindigkeit mit guten Dribbelfähigkeiten sowie ordentlichen Pass- und Schusswerten. Nur Physis und Defensive könnten ein Upgrade vertragen.

Serge Gnabry ist das Gegenstück zu Spielern wie Coman oder Sané auf der rechten Seite des Spielfelds. Seine Karte ähnelt der aus dem vergangenen Jahr, erneut sieht er technisch stark aus. Allerdings ist die Geschwindigkeit im Vergleich zu Sané oder Coman deutlich niedriger.

Der Bayern-Neuzugang ist in Sachen Werte wieder ähnlich aufgestellt wie in seiner Zeit bei RB Leipzig, trotz eines Gesamtupgrades um einen Punkt. Marcel Sabitzer punktet im Mittelfeld mit Ballverteiler- und Angriffsqualitäten. Als Abräumer ist er aber aufgrund niedriger Defensivwerte eher weniger geeignet.

Leroy Sané ist im Vergleich zum letzten Jahr um einen Gesamtpunkt gesunken. Das zeigt sich in den Stats mit einem 3-Punkte-Downgrade bei der Pace und einem Punkt weniger bei der Physis. Insgesamt sieht Sané aber immer noch nach einer guten Karte in FUT aus.

Verteidiger Lucas Hernández hat ein kleines Upgrade auf 83 bekommen, inklusive eines 1-Punkte-Upgrades auf die Defensive. Dafür verliert er aber zwei Punkte beim Passwert. Insgesamt trotzdem ein gute Verteidiger-Karte für den Start in FIFA 22.

Alphonso Davies zeigte seine 82er-Karte vor einiger Zeit auf Instagram und kann vor allem mit einem irren Tempo punkten. Der Kanadier wird zu den schnellsten Spielern in FIFA 22 gehören. Dazu kommen auch ansonsten gute Werte, die ihn gerade zum Start der Saison zu einer extrem interessanten Karte machen.

Sobald weitere Spieler-Ratings bekannt werden, wird diese Liste aktualisiert.

Kann man im Stadion des FC Bayern spielen?

So sieht’s beim Stadion aus: Wie schon in den vergangenen Jahren wird die Allianz Arena nicht in FIFA 22 enthalten sein. Wer gerne im Stadion des FC Bayern spielen möchte, wird darauf leider verzichten müssen.

Eine komplette Übersicht der FIFA 22 Stadien findet ihr hier.