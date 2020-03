Das ursprüngliche Mobile-Game Fallout Shelter ist das erfolgreichste Spiel der ganzen Reihe. Nun bekommt es eine Fortsetzung mit Fallout Shelter Online, die schon seit einer Weile existiert, nun aber erst auf Englisch kommt.

Was ist Fallout Shelter? Bei Fallout Shelter handelt es sich um ein Mobile-Game, das bereits 2015 auf der E3 angekündigt wurde. Erschienen ist es 2015 für Android und iOS, 2016 für den PC (Bethesda.net und Steam) und in den folgenden Jahren für Xbox One, PS4 und Nintendo Switch.

Es ist ein Free2Play-Spiel, in dem ihr einen der berühmten Vaults aus dem Fallout-Universum baut und verwalten müsst, indem ihr Vaultbewohner hinzufügt, ihnen Aufgaben gebt und da für sorgt, dass alles läuft.

So erfolgreich war es: Bereits 2018 konnte Fallout Shelter über 120 Millionen Downloads verzeichnen und seitdem sind es vermutlich noch mehr geworden (via pocketgamer). Auf der E3 2018 sprach Game Director Todd Howard sogar davon, dass Shelter damit erfolgreicher gewesen ist als alle Fallout-Spiele von Bethesda zusammen.

Fortsetzung: Fallout Shelter Online kommt auf Englisch

Was ist Fallout Shelter Online? 2019 wurde Fallout Shelter mit dem Beinamen Online fortgesetzt, nachdem es schon 2017 angekündigt wurde. Allerdings gab es die Fortsetzung nur in China. In einem Tweet bestätigte Vizepräsident Pete Hines: „Es ist in China für China entwickelt.“

It's developed in China, for China — Pete Hines (@DCDeacon) August 16, 2018

Die chinesische Beta lief bereits im März 2019 an und es haben auch einige europäische und amerikanische Seiten geschafft, sich das Spiel bereits anzusehen. Allerdings lief dort noch alles auf Chinesisch, weswegen die meisten westlichen Spieler damit wohl wenig anfangen können.

Nun allerdings soll Fallout Shelter Online auch eine englische Version bekommen. Es gibt auch Versionen auf Koreanisch und Japanisch (nicht auf Deutsch). Wann sie in westlichen Stores verfügbar wird, wissen wir noch nicht.

Wie mache ich mit? Fallout Shelter Online wird wie sein Vorgänger zumindest vorerst mobile erscheinen. Es gibt eine Version sowohl für iOS als auch Android, allerdings bisher ohne Angabe der benötigten Version.

Für die Registrierung benötigt ihr allerdings offenbar ein japanisches, koreanisches oder chinesisches Konto. Wir haben es mit einem deutschen und einem US-Konto geprüft und konnten uns nicht anmelden. Hier findet ihr Support-Artikel, wie ihr eure Region auf iOS und auf Android ändern könnt.

Fallout Shelter Online erscheint vom chinesischen Publisher Gaea Mobile Limited. Ein genaues Datum ist jedoch noch nicht genannt worden. Die letzte Aktualisierung der App war laut Play Store am 22. November 2019. Wir haben den offiziellen Trailer hier für euch eingebunden:

Wer sich jetzt registriert erhält sogar einige Belohnungen. Darunter sind Kronkorken, Nuka-Cola, Lunchboxen und andere nützliche Items. Mehr Infos gibt es auf der Registrierungs-Seite von Gaea.

Neue Features, mehr zu tun

Wie unterscheidet sich Fallout Shelter Online vom Vorgänger? Das Grundgerüst von Fallout Shelter Online ist sehr ähnlich zu dem des Vorgängers. Ihr seid der Leiter eine Vaults und sollt dafür sorgen, dass alles funktioniert und dass eure Bewohner glücklich sind.

In Online wird allerdings mehr Wert auf die Entdeckung gelegt, die im ersten Teil quasi nicht vorhanden war. Ihr könnt Gebiete in der Umgebung erforschen und bekannte Orte wie Red Rocket Stations oder Diamond City besuchen, oder euch Dungeons stellen und diese meistern.

Die Red Rocket Stations gabs auch schon in Teil 1, aber in Fallout Shelter Online werdet ihr dort wohl mehr zu tun haben.

Was bietet Fallout Shelter Online noch? Außerdem gibt es etliche weitere Features und Funktionen, die im Vorgänger-Teil nicht verfügbar waren, etwa:

Gruppen und Gilden, denen ihr euch anschließen könnt

ein PvP-System, um gegen andere Spieler zu kämpfen

Helden-Karten mit verschiedenen Wertigkeiten – dabei sind legendäre Charaktere wie der nervige Preston Garvey

mehr Skills und Perks für eure Bewohner, die auch häufiger zum Einsatz kommen

Das PvP-System sieht auf den Bildern dabei ähnlich aus, wie man es aus anderen Mobile-Games bereits kennen könnte. Ihr spielt offenbar nicht gegen echte Gegner, sondern gegen deren Teams, die sie aufgestellt haben und die vom Computer gesteuert werden. So gibt es keine Netzwerk-Probleme. Da Spieler bereits in Fallout 76 nicht auf PvP standen, ist das vielleicht auch die bessere Variante.

Das Helden-System könnte dabei ein etwas größerer „Cash Sink“ werden, für den chinesische Mobile-Games bekannt sind. Es sieht ähnlich aus wie das Gacha-Prinzip der Fate-Reihe, in der ihr euch Helden-Karten über Mini-Lootboxen kaufen könnt. In Fate/Grand Order gilt das als Pay2Win-Feature. Es wird sich zeigen, wie Fallout Shelter Online das umsetzt.

Der Fallout-YouTuber JuiceHead hat bereits ein Video auf Englisch zu Fallout Shelter Online gedreht, in dem er einige der Aspekte genauer beleuchtet:

Mehr zu Fallout – Was gibt es noch neues?

Während Fallout Shelter Online mehr oder weniger fertig ist und nur noch in den Westen kommen muss, geht es auch beim hier bereits erschienenen Online-Multiplayer Fallout 76 weiter. Die Entwickler arbeiten gerade fieberhaft am Wastelanders-Update, das am 7. April 2020 erscheinen soll.

Das Update wird NPCs bringen und die Story fortführen. Bethesda selbst sagt sogar, sie hätten es damit etwas übertrieben. Viele Fans hoffen, dass es damit den Erwartungen gerecht wird, die sie zu Release im November 2018 an das Spiel hatten.

Auch hier auf MeinMMO haben schon etliche Spieler ihr Interesse bekundet, wie etwa unser Leser Bodicore: „Wenn ich die Feature-Liste so anschaue, bin ich sicher, dass nicht nur die Menschen zurück nach Appalachia kommen, sondern auch die Spieler.“

Mit Fallout Shelter Online und dem Wastelanders-Update haben alle Fans des Franchise zumindest für die nächsten Monate ein wenig Futter. Ob das neue Shelter auch auf den PC oder Konsolen kommt, wissen wir noch nicht. Allerdings wird zumindest Fallout 76 auch auf Steam erscheinen: