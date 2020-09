In The Elder Scrolls Online läuft derzeit ein neues Event, bei dem alle Spieler zusammenarbeiten müssen, um an coole Belohnungen zu kommen. Dabei stehen das Antiquitäten-System, Ressourcen und tägliche Quests im Vordergrund.

Was ist das für ein Event? Es trägt den Namen „Himmelsrands Vergessene Schätze“ und läuft vom 23. September um 16:00 Uhr bis zum 5. Oktober, ebenfalls um 16:00 Uhr.

Das Ziel des Events ist es, dass alle Spieler weltweit und auf allen Plattformen gemeinsam Aufgaben erledigen, um besondere Belohnungen freizuspielen. Dazu gibt es von ESO eine Webseite, auf der der Fortschritt verfolgt werden kann.

Was muss für das Event getan werden? Um das Event voranzutreiben müsst ihr das Antiquitäten-System nutzen, das mit Greymoor eingefügt wurde, und Schätze in ganz Tamriel ausgraben.

Darüber könnt ihr euch einmalige Belohnungen erspielen. Darunter ist ein besonderes Haus, das nur während des Events freigeschaltet werden kann.

Außerdem gibt es zusätzliche Belohnungen für das Sammeln von Ressourcen und Erledigen von täglichen und wöchentlichen Quests im westlichen Himmelsrand.

Das sind die Belohnungen des Events, wenn die Spieler denn genügend Fortschritt machen.

Spezielles Haus und der erste Hausgast

Was sind das genau für Belohnungen? Die Belohnungen im Rahmen des Events verteilen sich auf verschiedene Inhalte:

Während des Events erhaltet ihr doppelt so viel Loot aus Ressourcenvorkommen im westlichen Himmelsrand (ausgenommen Fischgründe oder Drops von Monstern)

Für jede erste tägliche Quest im westlichen Himmelsrand gibt es eine gewölbte Kiste mit Plündergut der Grauen Schar als Bonus.

Für jede weitere tägliche Quest oder den Abschluss von Gewölben, Gramstürmen und weiteren Inhalten könnt ihr euch reguläre Kisten mit Plündergut der Grauen Schar verdienen.

In den Kisten mit Plündergut befinden sich Handwerksmaterialien, Wertgegenstände für den Händler, Gegenstandssets aus Gebieten, Baupläne für Einrichtungsgegenstände, Schatzkarten und vieles mehr. Die genaue Liste könnt ihr der offiziellen Webseite entnehmen.

Außerdem gibt es drei Ereignissscheine, die ihr euch über tägliche Quests in Himmelsrand oder wöchentliche Quests für die Kynes Ägis verdienen könnt. Über diese Scheine kommt ihr an:

Alle vier Indrikfedern (für den Indrik, ein besonderes Hirsch-Reittier)

Moosherz-Beeren der Blüte, des Keimens, des Wachstums und der Reife

Gruppenreparaturmaterial

Setzling-Indrik als Begleiter

Seite des Stils aus Sovngarde (wird beim Kauf an euren Charakter gebunden)

Der Indrik, ein besonderes Reittier aus 2018, lässt sich wieder über das Event verdienen.

Was sind die großen Belohnungen? Sollten alle Spieler gemeinsam genug Antiquitäten ausbuddeln, dann gibt es die folgenden Inhalte im Shop für jeweils 0 Kronen:

Die Bemalung des Inneren Schreckens (bei 33%)

Das Orchideenfall-Kitz als Begleiter (bei 66%)

Die Berggalerie des Antiquars, ein ganz besonderes Haus, samt ersten Hausgast: dem Antiquar Phedre (bei 100%)

Allerdings können nur Besitzer von Greymoor auf die Belohnungen zugreifen. Wer die Erweiterung nicht besitzt, kann nicht an dem Event teilnehmen und dementsprechend auch keine Belohnungen verdienen.

Was ist ein Hausgast? Hausgäste sind neue Sammlungsstücke, die ihr eurem Heim frei nach Wunsch hinzufügen könnt. Jeder Hausgast hat eine eigene Optik und eigene Dialoge. Ihr könnt also mit den NPCs interagieren und so euer Heim lebendiger machen.

Der erste Gast, Antiquar Phedre, lässt sich kostenlos verdienen. Neue Gäste sollen aber zukünftig auch im Kronen-Shop landen.

Dieses besondere Haus samt Hausgast gibt es bei 100%.

Das neue Event wird euch erstmal bis Anfang Oktober beschäftigen. Rund ein Monat später erscheint dann der letzte DLC in diesem Jahr. Wir von MeinMMO haben euch alles Wichtige rund um Markarth zusammengefasst.