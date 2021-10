ESO zeigt heute im Stream das kommende DLC Deadlands – Dazu gibt’s nen Gaul umsonst

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Ich will eigentlich nur das Pony, wie bekomme ich es? Wie schon eingangs offenbart, bekommt man ein putziges Pony-Mount als Twitch-Drop, wenn ihr den Stream live anseht. Verknüpft dazu einfach euer ESO-Konto mit Twitch und schaut euch den Stream an. Dann landet irgendwann mal das neue Mount „nibenesisches Pony“ sowie eine Lootbox gratis.

In The Elder Scrolls Online könnt ihr heute Abend den Jahresend-Stream ansehen. Darin wird das kommende, neue DLC-Gebiet Deadlands gezeigt und es gibt auch neue Infos zu Events, wie der Kooperation mit der Metal-Band Trivium. Zuschauer dürfen sich außerdem auf ein putziges Pony-Mount freuen.

