The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Ihr ward selbst noch nicht in Tamriel unterwegs? Aber fragt euch, ob ihr das Abenteuer wagen sollt? Dann findet ihr die Antwort vielleicht in diesem Artikel: 5 Gründe, warum ihr jetzt mit dem MMORPG ESO anfangen solltet.

Die Handwerksstation für das Set “Eisenfläschchen” findet ihr beim vergessenen Reliquienschrein in den Bruchgassen von Fernstadt. Dorthin gelangt ihr vom Wegschrein der Bruchgassen, wenn ihr dem gepunkteten Weg auf der Karte folgt, welcher westlich an dem vergessenen Reliquienschrein entlang führt.

Welche neuen Sets erwarten euch in Deadlands? Insgesamt kommen 6 neue Ausrüstungs-Sets ins Spiel. Es gibt 3 herstellbare Sets für jede Art von Ausrüstung und weitere 3 Sets, die ihr in der offenen Welt finden und sammeln könnt.

Am 1. November 2021 erscheint das neue Update 32 Deadlands des MMORPGs The Elder Scrolls Online . Dadurch erhält das Spiel 6 neue Ausrüstungssets. Wir von MeinMMO schauen uns vorab an, was diese Sets alles können und ob es sich lohnt diese zu sammeln oder herzustellen.

