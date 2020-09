Nach dem Kauf von Bethesda und Zenimax durch Microsoft diskutiert die Community über den Einfluss auf das MMORPG The Elder Scrolls Online. Wie sieht die Zukunft von ESO auf seinen Plattformen PS4, Xbox One, PC und Stadia aus? Wir erzählen euch die Hoffnungen der Spieler.

Was ist überhaupt passiert? Gestern, am 22. September, gab Microsoft bekannt, dass sie Bethesda und Zenimax für insgesamt 7,5 Milliarden US-Dollar gekauft haben. Darunter fallen auch 2.300 Mitarbeiter und diverse Spiele-Reihen wie The Elder Scrolls, Fallout oder Doom. Die zugehörigen Spiele sollen außerdem Teil des Xbox Game Pass werden. Fallout 76 ist es bereits.

Was bedeutet das für ESO auf der PS4? Zunächst einmal sei gesagt, dass die derzeitigen ESO-Spieler keine Einschränkungen zu befürchten haben. Laut Entwickler Matt Firor von Zenimax Online, werden alle bisher bestehenden Plattformen weiterhin versorgt (via Twitter).

Das bedeutet also, dass die PS4 weiterhin mit dabei ist, auch wenn die Rechte bei Microsoft liegen. Die Community sieht diese Übernahme mit gemischten Gefühlen aus Angst, aber vor allem Hoffnung.

Zwischen Angst und Hoffnung – So reagieren die MeinMMO-Leser auf den Bethesda-Kauf

Mehr Geld für mehr Möglichkeiten

Zunächst einmal hoffen die Spieler, dass ESO weiter läuft wie bisher, nur besser. Die wenigsten befürchten, dass Microsoft dem Spiel seinen Stempel aufdrücken wird, sie sehen es eher als Chance. Mit einem größeren Budget und zusätzlichem Ressourcen-Austausch würden dem Spiel mehr Möglichkeiten eröffnet:

So wie ich das sehe, scheint es, als würde Microsoft sagen: „Macht weiter wie gehabt und was ihr wollt, aber hier ist mehr Geld.“ Detjohnnysandwiches via reddit

Die Hoffnung der Spieler liegt dabei auch auf den Servern. ESO kämpft schon lange mit Problemen, was die Stabilität angeht. Das könnte mit mehr Budget bald der Vergangenheit angehören, so die Spieler:

Das (der Kauf) ist eine großartige Neuigkeit. (Wir brauchen) Fokus auf Verbesserungen wie Server-Stabilität. KinokoFuton via reddit

Crossplay für alle Plattformen

Ein langersehntes Feature der ESO-Spieler ist Crossplay, also in diesem Fall das gemeinsame Zocken aller möglichen Plattformen. Bislang geht das nur für Stadia und den PC. Das stellte zwar bereits eine große Neuerung dar, die Spieler wünschen es sich jedoch ausgeweiteter.

Die jetzige Situation und der Zeitpunkt, welche die Microsoft-Übernahme bietet, sei die perfekte Gelegenheit. So kommentiert ein User bei den Kollegen von der GamePro:

Wie wäre es denn mit dem allmählich längst überfälligen (leider nie angekündigten) Crossplay-Feature? Jetzt oder nie… just_edu via GamePro

Und die Sache mit dem Crossplay erscheint gar nicht so unwahrscheinlich. Vor allem im Hinblick auf die Übernahme von Minecraft durch Microsoft. Dort gibt es mittlerweile eine Crossplay-Funktion für alle Plattformen. So bleibt die Hoffnung bestehen, dass das Feature auch für ESO kommen könnte. Xbox und PC wäre aber schonmal ein Anfang und naheliegend.

Der Itemshop von ESO wird fairer

Einige Spieler wünschen sich einen faireren Itemshop. Momentan sind viele coole Pets und Mounts nur über Lootboxen erreichbar und das zu einem hohen Kurs – zum Ärgernis der Spieler:

Ich hoffe so sehr darauf. Ich kam erst kürzlich zurück (zu ESO) und sah, dass mir Mounts und Pets, die ich SO GERN hätte, durch Lootboxen versperrt sind. SkidOrange via reddit

Schaut man sich die Lootbox-Richtlinien von Microsoft (via xbox.com) an, könnte es in dieser Hinsicht bald zu Änderungen kommen.

Daran glauben jedoch nicht alle Spieler, viele sind noch vorsichtig mit ihren Hoffnungen, da eine solche Firmen-Philosophie nicht unbedingt für die aufgekauften Studios gelten muss:

Eine Veränderung hin zum Besseren (bei den Lootboxen) wäre schön, aber ich habe lieber noch nicht zu viele Hoffnungen. rockjar via reddit

Nicht nur Hoffnung, auch Sorge

Diese gesunde Skepsis bezieht sich nicht nur auf den Itemshop. Auch die Möglichkeit von drohenden Exklusiv-Titeln durch Microsoft stimmen vor allem die PS4-Spieler besorgt:

Bitte sagt mir, dass ich immer noch The Elder Scrolls 6 auf einer Playstation spielen werden kann… Kallasilya via reddit

Diese Angst kommt unter anderem von einem Wortlaut von Matt Firor. Er sprach von „currently supported“ (via Twitter), also von Spielen, die momentan unterstützt werden. Das schließt kein ESO oder The Elder Scrolls 6 auf PS5 mit ein.

ESO wurde vor dem Kauf bereits für die PS5 angekündigt, daher wird es wahrscheinlich auch erscheinen. Allgemein lässt sich bei Microsoft wenig Strategie in Richtung Exklusiv-Titeln feststellen. Der Xbox-Chef möchte sich zu zukünftigen Titeln jedoch nicht festlegen. Es sei eine Fall-zu-Fall-Entscheidung, was den Spielern ihre Sorge nicht final nehmen kann.