The Elder Scrolls Online bekommt heute neue Lootboxen und darin sind einige der coolsten Mounts, die es im MMORPG je zu sehen gab. Doch leider wird fast niemand die besten dieser Reittiere sein Eigen nennen können. Auch unser Autor Jürgen Horn bedauert das.

Was sind die Lootboxen in ESO? Regelmäßig bietet ESO im Kronen-Shop eine neue Edition der so genannten „Kronen-Kisten“ an. Das ist der ESO-Name für die guten alten Lootboxen, also eine Art Wundertüte, die ihr mit Echtgeld kauft und die dann zufällig ausgewählte Items enthält. Darunter Verbrauchsgegenstände, Kostüme, Emotes, Pets und Mounts.

Gerade letztere sind immer besonders begehrt, da sie liebevoll gestaltet sind und jeweils ein einzigartiges Thema darstellen.

Was steckt in den neuen Lootboxen? Die neuen Boxen stammen aus der Serie „Nachteinbruch“ und erscheinen am 18. Juni 2020 um 16:00 Uhr. Wie immer sind die Items in Seltenheitsgrade unterteilt und auf der höchsten Stufe, den „Radiant Apex Rewards“, finden sich drei besonders coole Mounts.

Der vampirische Senche-rath

Eine frostige Säbelzahn-Katze

Das gruselige Lich-Ross

Ein Polymorph, der euch zum Monster macht.

Neue Mounts blasen zum Großangriff auf den Geldbeutel

Wie kann man die neuen Mounts bekommen? Ich, Jürgen Horn aus dem ESO-Team von MeinMMO, liebe Mounts und Pets in ESO und möchte zumindest das Senche-Rath-Monster-Viech haben! Doch wie viele andere Spieler aus der ESO-Community werde ich wohl leer ausgehen, denn die Chancen, ein solches Radiant-Apex-Beutestück aus einer Truhe zu ziehen, liegen erfahrungsgemäß unter einem Prozent!

Das war zumindest bei den bisherigen Lootboxen so, dass man in nur ca. 0,27% aller Fälle solch ein Edel-Reittier aus der Box befreien konnte (via crowncrates.com). Höchstwahrscheinlich wird sich daran mit den neuen Nachteinbruch-Kisten nicht viel ändern.

Wer sogar ein ganz spezielles Tier wollte, musste mit Chancen um die 0,10 % vorlieb nehmen. Anders als die übrigen Box-Inhalte kann man die Radiant-Apex-Mounts NUR durch Ziehung erhalten, nicht durch die Bonus-Edelsteine, die man bekommt, wenn man in Lootboxen doppelte Items zieht oder bestehende Rewards verkauft.

Dieser Khajiit profitiert stets von Lootboxen, immerhin verkauft er sie! Manche Fans wollen sogar ein Lootbox-Mount!

Wie viele Boxen brauche ich, um das Mount zu bekommen: Demnach müsstet ihr ungefähr 370 Lootboxen kaufen, um einen Radiant-Apex-Drop zu erhalten. Und die Boxen kosten pro Stück ca. 3,50 Euro …

Ich muss mich also wohl damit abfinden, niemals mit einem blutrünstigen Riesen-Katzen-Monster-Reittier durch die vampirverseuchten Einöden von Skyrim zu reiten.

Das sagen die Spieler: Im Forum von ESO ist daher auch so mancher Spieler enttäuscht:

Pyvos: „Dieses verfluchte Senche-Draht-Dunkelfang-Reittier sieht absolut erstaunlich aus. Ich werde mich aber immer noch nicht dazu bewegen lassen, Crown Crates zu kaufen.“

Turelus: „Ich gebe euch meine 1800 Edelsteine für das Lichsteed… plz? Nun, ich werde kein Geld dafür verschwenden, sondern einen Versuch wagen und hoffen, dass das unmögliche RNG mir den Vorzug gibt.“

Thedavidventer: „Die neuen Items sehen großartig aus. Ich liebe das Reittier Senche! Großartige Arbeit von der Kunstabteilung. Möchte ich eine? Ja. Möchte ich eins so sehr, dass ich um die Möglichkeit spiele, vielleicht einen zu bekommen, um dann stattdessen etwas ganz anderes zu bekommen? Nein. Ich verzichte.“

Was gibt es als Alternativen? Zum Glück bietet die neue Box-Edition trotzdem noch Rewards, die man mit etwas Glück aus der Box und zur Not durch den Direktkauf mit Edelsteinen doch noch bekommen kann. Zumindest die zweithöchste Kategorie der „Apex Rewards“ lässt sich so freispielen, ebenfalls die „Kleinste Geige der Welt“ als Emote. Weitere coole Rewards aus den neuen Loot-Boxen findet ihr hier in der Galerie.

Ein Vampir-Bärenmount

Ein weiterer Vampir-Gaul.

Ein monströses Kagouti

Nicht so cool wie die Senche-rath-Reitkatze, aber auch nicht ohne.

Ein Reitwolf im Vampirlook

Arterien-Karte für Anfänger

Wirtskostüm

Eine von vielen verschiedenen Fledermäusen, die ihr aus der Box ziehen könnt.

Ein Volkstanz-Emote.

Ein Wandteppich fürs Housing.

Jetzt beiß mich schon!

Rasta-Frisur

Die kleinste Geige der Welt spielt nur für dich!

Diese süße Maus ist wieder da!

Jürgens Fazit: Ich versuch mein Glück, aber übertreib es nicht

Der Release einer neuen Kollektion von Lootbox-Items macht mich immer glücklich und traurig zugleich. Ich bewundere die herrlichen Mounts und gräme mich, dass ich sie wohl nur mit sehr viel Glück oder Geldeinsatz bekommen kann.

Dennoch investiere ich am Ende ein paar Euro in eine Handvoll Boxen und freue mich, wenn dann doch mal ein Apex-Reittier dabei ist, was mir zumindest einmal passiert ist. Meist bekomme ich durch Doppelte-Items dann auch genug Edelsteine, um zumindest die coolsten Emotes und Items noch direkt zu holen.

Dieses Mal sind das auf jeden Fall das Geigen-Emote und „Beiß mich“, um Vampire zu foppen. Die Blutsauger finde ich nämlich immer noch furchtbar! Und vielleicht habe ich ja Glück und erwische doch die super seltene Senche-Rath-Reitkatze.