ESO: Hurra, werft jetzt all den Kram weg, den ihr jahrelang gehortet habt

The Elder Scrolls Online hat im letzten großen Update 2020 ein Feature bekommen, das viele Fans und auch unseren MeinMMO-Autor Jürgen Horn erfreut. Es handelt sich um das „Sticker-Book“, mit dem das Entrümpeln des Inventars problemlos und ohne Reue möglich ist.

Um was geht es? ESO hat mit dem jüngsten Update 28 eine Funktion bekommen, auf die ich und viele Fans schon lange warten: Die „Gegenstandssammlungen“, die in der Community und bei den Entwicklern intern aber vor allem als „Sticker-Book“ bekannt sind.

Das ist ein System, mit dem ihr eure Items aus gesammelten Sets jederzeit an bestimmten Crafting-Stationen rekonstruieren könnt. Das bedeutet, dass ihr die Sets nicht mehr alle im Inventar herumschleppen müsst, weil man sie ja vielleicht nach einem bestimmten Patch oder Update wieder brauchen könnte. Da der Stauraum in ESO nämlich sehr knapp ist, ist jeder Item-Slot im Rucksack und auf der Bank wertvoll.

Mit dem „Sticker Book“ kann man jetzt endlich mal ordentlich entrümpeln.

Jedes Set könnte mal wieder stark sein!

Endlich kann ich Dinge gefahrlos wegschmeißen!

So wurde ich zum Horter: Ich bin eines der Opfer des großen Set-Hortungs-Zwangs in ESO. Ich hasse es, Dinge wegzuwerfen, die ich vielleicht nochmal brauchen kann. Vor allem, wenn das Set aus irgend einem obskuren Dungeon ist, den ich eigentlich so bald nicht wieder machen werde oder ein eher seltener Drop war.

Da ich also nix weggeworfen hatte, war mein Inventar voll mit Kram, den ich eigentlich nicht brauchte. Beispielsweise ein cooler Schild aus dem Frostgewölbe oder ein Helm aus Auridon. Vielleicht will ich meine Ork-Kriegerin ja mal auf Tank skillen, dann brauch ich den dummen Schild ja doch. Also lieber mal ab ins Bankfach, wo schon drei andre Schilde liegen, die ich auch nie genutzt habe.

Ich weiß noch genau, wo ich das Schild aus dem Frostgewölbe herhabe!

Da hat sich über Jahr einiges angesammelt und daher war ich auch völlig aus dem Häuschen, als die Entwickler zusätzlich zum DLC Markarth noch Update 28 angekündigt hatten. Das „Sticker Book“ war für mich ein Feature, das ESO schon immer gebracht hatte. Dringend!

So befreiend ist die Entrümpelung: Sobald ich meine Items im Sticker-Book hatte, konnte ich nach Herzenslust entrümpeln. Massig Items wurde aus den Tiefen des Bankfachs und des Rucksacks geholt und endlich zerlegt oder verwertet. Wenn ich das Zeug jetzt doch noch brauche, kann ich’s mir für ein paar Transmutationsteine wieder zusammenkloppen und gut is!

Beim Wegwerfen der nun nicht mehr benötigten Items überkam mir ein wohliges Gefühl von Freiheit und Harmonie. Das Bankfach war schön entrümpelt, es gibt wieder Platz für sinnvolle Dinge und es fühlte sich einfach gut an.

So reagiert die Community: Mit dieser Meinung stehe ich übrigens nicht alleine da. Auf reddit postete ein User, dass er ebenfalls froh ist, dass er endlich aufräumen konnte:

Ich habe soeben wegen des Sticker-Books alle meine Waffen und Rüstungen aus meiner Bank und meiner Aufbewahrungskiste gelöscht. Fühlte einiges an Bedauern, aber ich fühlte mich auch frei. Ich könnte jetzt zum ersten Mal seit 2014 das automatische Plünderungssystem ausprobieren. BeenOnReddit

Ein anderer User steht wohl stellvertretend für viele typischem hortende ESO-Spieler, indem er schreibt:

Ich habe so viel Zeug gesammelt, weil ich gesehen habe, wie Sets bei einem Update generft wurden und beim nächsten Update zur Meta zurückkommen. Also habe ich einfach so viele Sachen gehortet, nur für den Fall, dass sie in der Zukunft zurückkommen. Ich habe jetzt aber dasselbe [wie der Ersteller des Threads] gemacht und bin alles losgeworden. Ich hatte früher immer mit dem Bank-Lagerplatz zu kämpfen. Aber ich wusste nicht, wie krass ich hortete. Jetzt kämpfe ich damit, meine Bank wieder zu füllen. Ich bin sehr glücklich über das neue Sticker-Book. Draymont

