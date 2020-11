Das MMORPG The Elder Scrolls Online bietet euch 6 Waffenarten zur Auswahl. Wir wollten von euch wissen, welche ihr davon am besten findet. Hier sind eure Ergebnisse im Ranking.

Jede der sechs Waffen bei The Elder Scrolls Online hat ihren Charme und vor allem auch ihre eigenen Skills. In dem MMORPG könnt ihr mit jeder Klasse auch jede Waffe spielen, weswegen eure Auswahl nicht eingeschränkt ist. Wir wollten in einer Umfrage von euch wissen, welche der sechs Waffenarten in ESO ihr am besten findet.

An der Umfrage haben 605 MeinMMO-Leser teilgenommen, wobei jeder von euch nur eine Stimme vergeben konnte und sich für die allerbeste Waffe entscheiden musste. Wir verraten euch auf den kommenden Seiten, wie eure Wahl ausgefallen ist.

Die Liste beginnt mit der für euch schlechtesten Waffe und endet bei der besten.

6. Heilungsstab

Das Schlusslicht bildet der Heilungsstab mit 21 Stimmen

Was ist das für eine Waffe? Ein Heilungsstab ist, wenig überraschend, fürs Heilen gedacht und somit die erste Wahl für Healer. Damit könnt ihr sowohl im PvP als auch im PvE bestehen.

Aber auch als zweite Waffe für einen Schadensausteiler kann so ein Heilungsstab sehr praktisch sein. Packt ihr ihn euch in eure zweite Leiste als Backup, könnt ihr gerade beim Leveln sehr gut eure Überlebensfähigkeit verbessern.

Welche Skills bringt die Waffe mit?

Ultimative Fertigkeiten

Wundermittel – Heilt über 5 Sekunden euch oder einen Verbündeten Champion des Lichts – Erhöht zusätzlich den kritischen Schaden Lebensspender – Wirkt zusätzlich die Skills Regeneration, Segen des Schutzes und standhafter Schutz



Aktive Fertigkeiten

Große Heilung – Heilt in einem ausgewählten Bereich und zusätzlich 8 Sekunden weiter Erhabene Heilung – Erhöht die Heilung und Wirkdauer Heilende Quellen – Stellt zusätzlich Magicka her

Regeneration – Heilt euch oder einen Verbündeten 10 Sekunden lang Rasche Regeneration – Die Heilung über Zeit ist kürzer, aber häufiger Regeneration – Heilt zwei weitere Ziele

Segen des Schutzes – Heilt Verbündete vor euch und erhöht die physische Resistenz und Magieresistenz Segen der Wiederherstellung – Erhöht die Größe, Heilung und Wirkdauer Kampfgebet – Gewährt zusätzlichen Schaden und verringert mit höherem Rang die Kosten

Standhafter Schutz – Gibt dem Verbündeten mit dem wenigsten Leben einen Schild Verbündeten schützen – Erschafft auch einen Schild auf euch selbst Heilender Schutz – Heilt das Ziel zusätzlich

Kraftabsaugung – Belegt Feinde mit Lebensraub Geistabsaugung – Belegt zusätzlich mit Magickaraub Schnelle Absaugung – Bufft zusätzlich Verbündete, die das Zeil angreifen



Passive Fertigkeiten

Essenzdieb – Bei einem schweren Angriff mit maximaler Stärke wird eure Heilung erhöht und heilt euch oder einen Verbündeten

Wiederherstellungsexperte – Erhöht die Heilung auf Ziele mit wenig Leben

Kreislauf des Lebens – Schwere Angriffe mit maximaler Stärke stellen Magicka wieder her

Absorbieren – Stellt Magicka wieder her, wenn ihr einen Zauber abblockt

Wiederherstellungsmeister – Erhöht die gewirkte Heilung mit Fähigkeiten für Heilungsstäbe