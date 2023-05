Epic Games kämpft weiter gegen die Vorherrschaft von Steam – Schenkt euch jetzt Guthaben

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Man möchte seinen Spielern eine günstigere Möglichkeit liefern, eine Spielbibliothek aufzubauen als bei der Konkurrenz. Steam ist so dominant, weil so viele PC-Spieler hier bereits Dutzende, teilweise hunderte Spiele besitzen, was auch ihre Freunde anzieht.

Epic Games versucht mit aller Gewalt, die Dominanz von Steam zu brechen. Im Dezember 2022 hat man eigenen Berichten zufolge über 68 Millionen „Monthly Active Users“ ( via epic.com ). Steam schaffte es im Mai 2023 allerdings, über 32 Millionen Online-User gleichzeitig auf der Plattform zu haben ( via steam.com ).

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Insert

You are going to send email to