Entwickler von Sons of the Forest reagieren auf extrem schnellen Speedrun des Survival-Vorgängers – „Das ist verrückt“

Die Entwickler von Sons of the Forest reagieren in einem Video auf einen Speedrunner, der das Survival-Game „The Forest“ in kürzester Zeit durchspielt.

The Forest ist ein Survival-Game, das sich auf Steam bereits großer Beliebtheit erfreute. Das Spiel stammt von dem Entwicklerstudio Endnight Games Ltd., das bald den bereits sehnlichst erwarteten Nachfolger Sons of the Forest herausbringt.

Im Rahmen eines IGN-Videos sahen sich zwei Entwickler des Spielstudios einen Durchlauf des Speedrunners Akaya an und kommentierten diesen. Die beiden Spielemacher im Video sind:

Evan Haley, der Lead Tester von Endnight Games

Rod Green, der Project Director von Sons of the Forest

Die zwei sahen zu, wie der Speedrunner es schaffte, The Forest in rund 20 Minuten durchzuspielen. Am Ende äußern sie sich beeindruckt von der Leistung des Spielers.

Hier seht ihr das YouTube-Video, wenn ihr euch den gesamten Speedrun ansehen möchtet:

Der Speedrunner hoppelt durch den Wald

Wie sieht seine Strategie aus? Am auffälligsten am Speedrun ist wohl die Art der Fortbewegung, die der Speedrunner wählt: Akaya hoppelt mit seiner Spielfigur durch die Gegend. Daraufhin erklären die Entwickler, dass das diagonale Springen im Game zu einer höheren Geschwindigkeit verhelfe. Damit spart der Speedrunner durch seine ungewöhnliche Fortbewegungsmethode Zeit.

Auch im Bosskampf gegen Megan, einem jungen Mädchen mit Mutationen, zeigt Akaya eine ausgeklügelte Strategie. Er attackiert gekonnt das Monster mit einem Speer, wobei er die Bewegungen zeitlich perfekt auf die Angriffe von Megan abstimmt.

Die Entwickler vermuten, dass sich der Spieler über die Mechaniken der Attacken bewusst sei und exakt so vor dem Monster stehe, dass er nicht getroffen werde. Mit Erfolg: Innerhalb von kurzer Zeit absolviert der Speedrunner auch diesen Kampf.

Wie reagieren die Entwickler? Am Ende äußern sich die Entwickler beeindruckt, sagen: „Das ist verrückt, das ist großartig“. Sie seien begeistert, zu sehen, dass jemand den schwierigen Weg wähle, dabei aber nicht zu viele Exploits nutze, sondern es einfach spiele.

Wer ist der Speedrunner? Der Speedrunner heißt Akaya. Auf seinem Youtube-Kanal lud er unter dem Namen Akaya-Kaito bereits mehrere Spreedrun-Videos von The Forest hoch, wobei er meist um die 15 bis 25 Minuten für das Spiel benötigt. Dabei variiert er zwischen verschiedenen Modi, von Peaceful bis hin zu Hardmode.

Wann erscheint Sons of the Forest? Wer bereits Freude an The Forest hatte, für den gibt es gute Neuigkeiten:

Der Nachfolger mit dem Titel Sons of the Forest hat noch diese Woche seinen Release. Am 23. Februar 2023 wird der neue Teil von Endnight Games Ltd. erscheinen.

Zunächst wird das Game im Early Access herauskommen. Wie lang es bis zum vollständigen Release den Status beibehält, ist noch nicht bekannt gegeben worden. Auf Steam heißt es, 6 bis 8 Monate – aber man wolle sich noch nicht zu sehr festlegen.

Hier findet ihr alle Infos zu Release, Story und Gameplay von Sons of the Forest.