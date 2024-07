Elon Musk prophezeit Bill Gates, er werde „ausgelöscht“, weil er auf dem Aktienmarkt gegen Tesla wettet

Was sagt Gates zu dem Short-Selling? Obwohl Gates auf den Wertverlust von Tesla setzen soll, spricht er in der Öffentlichkeit positiv von Musks Unternehmen. Er lobte in mehreren Interviews die Arbeit des Unternehmens bei der Elektrifizierung der Automobilindustrie (via YouTube ).

Was genau ist ein Short-Seller? Elon Musk verleiht seine Aktien auf dem Markt an andere Aktionäre. Dazu zählt vermutlich auch Bill Gates, dessen Vermögen aktuell von einem seiner ehemaligen Angestellten übertroffen wird . Dabei gehen die Short-Seller wie folgt vor:

Der Zwist zwischen den beiden Milliardären reicht einige Jahre zurück. Im Jahr 2022 wetterte Musk gegen Gates, dass er ihn nicht ernst nehmen könne, was seine Position zum Klimawandel betreffe (via CNBC ).

Was für einen Streitpunkt gibt es zwischen den beiden? Der Milliardär versichert auf X, dass Tesla bald die momentanen Probleme mit dem autonomen Fahren vollständig lösen werde. Sobald dann auch noch der Optimus, ein humanoider Roboter, in Serienproduktion ginge, sähe es düster für alle Short-Seller aus.

