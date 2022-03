Elden Ring: Was tun nach Godrick?

Das Old-School-MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen will Spieler zurück in die Tage von Everquest. Hier gibt es nun 10 Minuten Alpha-Gameplay.

Das sind die besten Möglichkeiten, die ihr in Elden Ring direkt nach Godrick habt. Wenn ihr mutig seid, könnt ihr euch auch schon weiter als Liurnia trauen, in Richtung Altus-Plateau. Denn bis zur Hauptstadt steht euch in Elden Ring bereits zu Beginn alles offen – das einzige Hindernis ist eure Fähigkeit, mit den Gegnern klarzukommen.

Eine glasklare Antwort gibt es auf diese Frage nicht. Weil euch das Zwischenland fast komplett offen steht könnt ihr tun und sehen, was ihr wollt. Da ihr nach Godrick aber vermutlich noch nicht so überlevelt seid wie andere Spieler , geben wir euch paar Empfehlungen.

Für die meisten Spieler in Elden Ring ist das Sturmschwingen-Schloss die erste große Aufgabe, die sie lösen. Doch nachdem ihr Margit und Godrick besiegt habt stellt ihr euch vielleicht die Frage: Was soll ich als nächstes tun?

In der Open World von Elden Ring habt ihr viele Möglichkeiten. Godrick stellt für die meisten Spieler den ersten großen Meilenstein im Action-RPG dar. Doch was solltet ihr danach tun? MeinMMO sagt es euch.

