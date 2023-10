DrDisrespect spielt eigenen Shooter live auf YouTube: Scheitert an Bug und brüllt das Spiel zusammen

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Wenn man DrDisrespct kennt, weiß man, dass er sich nach so einem Wutanfall normalerweise nicht mehr einkriegt und minutenlang über die „unfähigen Entwickler“ schimpft und in einer Wutrede erörtert, dass das Gaming insgesamt und das Shooter-Genre im Besonderen vor die Hunde geht, dass alles ganz furchtbar ist und er das Spiel jetzt sofort alles deinstalliert , nie wieder anrührt und eine persönliche Entschuldigung der Entwickler fordert.

So reagierte DrDisrespect: Der schien erst ruhig zu bleiben, kratzte sich an der Nase, brüllte dann aber aus vollem Hals: „Greif sie, greif sie.“

Eine “Zipline” (Seilrutsche) ist in Shooter eine Fortbewegungsmöglichkeit, mit der man quer über die Karte auf Gebäude rauf- und von ihnen runterkommt. Dabei kann man in der Regel selbst feuern und beschossen werden. Ziplines dienen vor allem der Action – man sollte da nicht groß nach Logik oder Physik fragen.

Das war der Bug: DrDisrespect sah auf der Karte „Proving Ground: Atrium“ einen Gegner in einem gegenüberliegenden Stockwerk und fasste den Plan, sich cool an eine Seilrutsche zu hängen und dann aus allen Rohren ballernd durch die Luft zu gleiten und den Unhold auszuschalten.

Der frühere Star von Twitch, DrDisrespect, hat mit DEADROP einen eigenen vertikalen Shooter in Entwicklung: Am 24.10. zeigte er das Spiel in einem Live-Stream auf YouTube. Obwohl er sich bemühte allen vorzuführen, wie toll der vertikale Shooter ist und wie viel Spaß er macht, kam an einer Stelle dann doch mal der DrDisrespect raus, wie wir ihn kennen.

