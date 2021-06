Der größte deutsche Twitch-Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris hat ein eigenes Spiel für iOS, Android und PC vorgestellt. Einige seiner Fans kritisieren aber, das Game “MontanaBlack – Kylo’s Befreiung” sei mit 4,99 € zu teuer. Sie wünschen sich eine Free2Play-Variante. MontanaBlack verteidigt sein Spiel gegen erste Vorwürfe, das sei Abzocke.

Das ist die Situation:

MontanaBlack ist mit Streams zu Fortnite, FIFA, Call of Duty und Glücksspiel zum größten deutschen Streamer auf Twitch geworden. Auch seine Lebensgeschichte als ehemaliger Junkie, der es zum Star auf YouTube gebracht hat, und sein Auftreten imponiert vielen Zuschauern.

Jetzt stellt MontanaBlack mit „MontanaBlack – Kylo’s Befreiung“ ein eigenes Spiel vor das, im App Store für 4,99 € gekauft werden kann. Bei Google Play läuft im Moment noch die Vorregistrierung. MontanaBlack hat zudem angekündigt, das Spiel solle auch für den PC erscheinen.

Das Angebot löst eine Diskussion mit seinen Fans auf Twitter aus. Einige wünschen sich, das Spiel solle doch lieber Free2Play sein. Doch MontanaBlack erklärt, warum sich das für ihn nicht rechnet.

„Ich zahl doch keine 80 % Steuern – Ich werde euch vernichten“

Das ist das Spiel: Das Spiel ist ein Action-Sidescroller, in dem der Spieler MontanaBlack steuert.

Als Hintergrund-Geschichte heißt es: Das Finanzamt wolle MontanaBlack dazu zwingen, 80 % Steuern zu zahlen. Weil der Streamer sich aber weigert, nimmt das Finanzamt ihm seinen Hund Kylo weg.

Dies spielt auf einige Insider-Gags an: So ist bekannt, wie sehr MontanaBlack an seinem Hund hängt und wie sehr er über die Steuerlast in Deutschland klagt. Zuletzt hatte er offen mit der Idee gespielt, nach Malta auszuwandern, weil ihn der Staat mit neuen Bestimmungen zum Streaming so gängelt und weil die Steuerlast in Deutschland so hoch ist.

In ersten Bildern zum Spiel erkennt man zudem, dass ein Glücksspiel-Automat auftaucht. Die Begeisterung von MontanaBlack für Spielotheken ist bekannt. Mit Glücksspiel-Streams auf Twitch war er 2019 enorm erfolgreich, hörte damit aber später auf. Wobei er plant, wieder mit Casino-Streams zu beginnen, sollte er wirklich nach Malta auswandern.

Der besondere Gag des Spiels, den auch MontanaBlack auf Twitter herausstellt, sind die verschiedenen Outfits, die Spieler „ihrem“ MontanaBlack anziehen können:

Get on my Level Camo Jogger Anzug – „Get on my Level“ ist die Bekleidungs-Marke, die MontanaBlack über seinen Shop vertreibt

Blutiger Auftrags Killer Aufzug – spielt offenbar auf Filme wie Reservoir Dogs oder Boondock Saints (Der blutige Pfad Gottes) an

V.69 Cyborg Anzug

Söldner Ausrüstung

Standard Streamer Outfit – Muskelshirt und Jogging-Hose

Beste Basic-Outfit – Goldkette und Baseball-Cappie

Das Spiel wiegt 754,5 MB im App Store. Der Entwickler des Spiels, „Moonrunner GmbH“ hat ebenfalls ein Handyspiel für den deutschen YouTuber Simon Deuse erstellt. Von der Aufmachung erinnert das „Monte Handyspiel“, wie der Streamer es selbst nennt, stark an Games wie „Mr Autofire.“

Das ist die Diskussion: Unter der Vorstellung des Spiels auf Twitter tauchten rasch Kommentare auf, die den Preis von 4,99 € für das Spiel kritisieren. Viele Fans von MontanaBlack hätten sich offenbar lieber eine kostenlose Version gewünscht mit einem Ingame-Shop, wie das bei Mobile-Spielen üblich ist:

Ein Nutzer sagt: „Sieht ziemlich wack aus, dafür soll man 5-6 Euro bezahlen? Dann mach lieber free-to-play, mit Werbung, damit ich in den Flugmodus gehen kann.“

„5 € bissl teuer tbh bro“

„Abzocke. Wieder erneut ein Mittel, Minderjährigen das Geld aus der Tasche zu ziehen.“

Allerdings gibt es auch einige Nutzer, die schon ankündigen, sich das Spiel zu holen, weil sie „gönnen möchten.“

So verteidigt MontanaBlack sein Spiel: Der Streamer sagt:

Tester hätten für das Spiel 7 bis 8 Stunden gebraucht. Einen Fünfer für 7 bis 8 Stunden Spielzeit fände er fair.

Zum Vorschlag das Spiel, Free2Play anzubieten, heißt es: Man habe auch Kosten in der Entwicklung. Viele wollten an so einem Spiel am Ende Geld verdienen. Ingame-Käufe würden die Kosten am Ende nicht decken. Da bestünde die Gefahr, dass man nicht alle Mitarbeiter bezahlen könne

Er sagt zudem: Wer kein Geld für das Spiel ausgeben wolle, müsse das ja nicht. Durch die 4,99 € nehme man die Kosten für die Entwicklung ein. Dafür verzichte man aber auf Werbung oder Ingame-Käufe.

Das Thema scheint seine Fans zu polarisieren:

Einige sind der Ansicht, MontanaBlack hätte ruhig in Vorleistung treten sollen: Sie möchten offenbar aus Prinzip kein Geld für ein Mobile-Spiel zahlen, wenn es so viele gute kostenlose Alternativen auf Mobile gibt.

Andere verteidigen MontanaBlack aber: Indem man das Spiel kostenpflichtig macht, stelle man eben sicher, dass keine “Ingame-Käufe” im Spiel sind, die noch mehr Geld verschlingen.

Ein Nutzer sagt etwa: Spielzeit sei kein Argument. Er habe mit Clash of Clans 50 Stunden kostenlos verbracht.

MontanaBlack ist immer mal wieder mit Twitch in Konflikt. Sein Bann 2020 sorgte für viel Aufregung:

