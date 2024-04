Trailer zu neuem Spiel auf Steam zeigt, wie entspannt Städtebau ist, bis die Dinos kommen

Dinolords ist ein neues Strategiespiel auf Steam, das Städtebau mit Dinosauriern zu einer ganz neuen Herausforderung machen will. Spieler sind jetzt schon von diesem Konzept begeistert.

Was ist das für ein Spiel? In diesem Echtzeit-Strategiespiel auf Steam müsst ihr im England des Mittelalters eure eigene Stadt erbauen und euch gegen feindliche Wikinger zur Wehr setzen. Hier allerdings unterscheidet sich Dinolords definitiv von anderen Spielen des Genres. Denn eure Gegner kommen auf und mit Dinosauriern zum Angriff.

Entwickelt wird das Spiel von Northplay und unter Ghost Ship Publishing herausgebracht. Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht.

Mit einem neuen Trailer wollen die Entwickler jetzt aber wieder einmal zeigen, wie gut Mittelalter, Städtebau und Dinos zusammenpassen:

Was zeigt der Trailer? Der Trailer beginnt wie viele „normale“ Strategiespiele. Im mittelalterlichen England werden die Engländer von Wikingern angegriffen und aus ihrer Heimat vertrieben. Als Spieler steht ihr nun also vor der Aufgabe, eine neue Stadt zu bauen.

Der Trailer zeigt, dass das erstmal sehr entspannt sein kann. Ihr sammelt Ressourcen, erbaut erste Hütten, schmiedet Waffen, trainiert eure Truppen, erweitert euer Gebiet und sichert euch mit dem Bau einer Mauer, bis ihr es zu einer großen Stadt geschafft hat.

Dann aber zeigt der Trailer, dass die Gefahr durch die feindlichen Wikinger lange nicht vorbei ist. Stattdessen gehen sie erneut zum Angriff vor und reißen die Mauern eurer neuen Stadt an. Diesmal jedoch kommen sie auf großen Dinosauriern angeritten.

Diese für ausgestorben geglaubten Kreaturen machen euch ab da das Leben schwer. In Kettenhemden und ganzen Horden kämpfen sie auf der Seite der Wikinger und zerstören dabei gerne alles und jeden, der ihnen in den Weg kommt.

Was sagt die Community? Obwohl es erst zwei richtige Trailer und einen Showcase von knapp 20 Minuten gab (via YouTube) zeigen sich Spieler sehr begeistert über das Konzept des Strategiespiels. Dies wird auch wieder durch die Kommentare unter dem neusten Trailer (via YouTube) deutlich.

Die meisten Kommentare loben vor allem das interessante Konzept und viele schreiben, dass dies genau der Mix sei, auf den alle seit ihrer Kindheit gewartet haben.

Ein paar der Kommentare haben wir hier für euch zusammengetragen:

mr.cheese8097 schreibt: „Ich lasse gerade meine Kindheits-Obsession mit Dinos wieder aufleben, das konnte also zu keinem besseren Zeitpunkt kommen“

dinobanan3211 schreibt: „Das ist das Beste, das ich in meinem Leben miterleben durfte“

ROFLproductionsCORP schreibt: „Das sieht großartig aus und es hat ein gutes Team hinter sich. Ich unterstütze das ganz sicher vom ersten Tag an“

Ein anderer User stellt sich jedoch die Frage, was ist, wenn man gar nicht als Engländer spielen will, sondern seine eigene Armee an Dinos züchten möchte. Vermutlich wird man im Spiel tatsächlich eigene Dinos haben können. Ob man dafür die Seite der Wikinger übernimmt oder weiterhin die Engländer spielt, ist jedoch nicht ganz sicher.

In einem anderen Spiel auf Steam baut ihr nur, um danach zu zerstören: „Ich habe Tränen in den Augen“ – Ein Geheimtipp auf Steam bekommt nach knapp 10 Jahren seine erste Erweiterung