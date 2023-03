4 Dinge, die ihr in Pokémon GO bis morgen unbedingt noch machen solltet

In Pokémon GO läuft gerade das “Let’s GO”-Event, doch bevor dieses endet, solltet ihr unbedingt noch ein paar Inhalte nutzen. Wir von MeinMMO zeigen euch welche das sind und warum sich das lohnt.

Um welches Event geht es? In Pokémon GO findet derzeit das “Let’s GO”-Event statt. Während sich dieses vor allem um Ditto, Meltan und die regionalen Pokémon Vegimak, Grillmak und Sodamak drehte, übernahm Team Rocket am Wochenende das Spiel und brachten weitere Boni.

4 von ihnen solltet ihr aber unbedingt noch nutzen, bevor sie nach dem Ablauf der Rocket-Übernahme und dem Ende des “Let’s GO”-Events schließlich nicht mehr verfügbar sind.

Wie lange hat man noch Zeit? Die Inhalte des “Let’s GO”-Events und der Rocket-Übernahme sind noch bis morgen, den 29. März 2023, um 20:00 Uhr Ortszeit verfügbar.

1. Wunderbox zünden

Was ist die Wunderbox? Bei der Wunderbox handelt es sich um ein spezielles Item, dass ihr durch das Verbinden mit den “Let’s GO”-Spielen für die Nintendo Switch oder der Smartphone-App “Pokémon Home” erhaltet. Aktiviert ihr diese, dann spawnen aus einer Art Rauch für eine Stunde wilde Meltan.

Wie oft ihr die Wunderbox derzeit aktivieren könnt und wir ihr sie verbindet, erklären wir euch hier.

Warum lohnt sich das? Meltan, das Stahl-Pokémon aus der 7. Spiele-Generation, lässt sich mit der Ausnahme von besonderen Forschungen, ausschließlich durch das Aktivieren der Wunderbox fangen. Doch während des Events, solltet ihr diese Gelegenheit auf keinen Fall verpassen, denn es ist ausschließlich bis zum 29. März in seiner schillernden Form im Spiel verfügbar.

Hinzu kommt, dass ihr die Wunderbox derzeit auch häufiger öffnen könnt als gewöhnlich. Nach dem Event erhaltet ihr dann wieder nur noch das normale Meltan aus der Box. Wann es das Shiny dann das nächste Mal geben wird, ist derzeit noch ungewiss.

Meltan normal (links) und als Shiny (rechts)

2. Frustration verlernen

Was ist Frustration? Bei Frustration handelt es sich um eine Lade-Attacke, die alle Crypto-Pokémon nach dem Fangen automatisch beherrschen und die nicht einfach geändert werden kann. Während des Events habt ihr aber kurzzeitig die Möglichkeit genau das zu tun, indem ihr euren gewünschten Cryptos die Attacke mit Hilfe einer Lade-TM oder Top-Lade-TM verlernt.

Warum lohnt sich das? Crypto-Pokémon verfügen im Gegensatz zu “normalen” Pokémon über einen Angriffsbonus, der euch besonders in Raids nützlich sein kann. Aus diesem Grund solltet ihr Crypto-Pokémon auch lieber nicht erlösen.

Doch die Frustrations-Attacke ist nicht sonderlich stark. Deshalb bietet es sich an, starken Angreifern diese Attacke zu verlernen und stattdessen auf ein besseres Moveset zu setzen, um im Kampf effektiver zu sein.

Bei welchen Pokémon sich das Ändern der Attacke besonders eignet und wie ihr das machen müsst, erklären wir im nachfolgenden Artikel:

3. Jede Menge Rocket-Bosse besiegen

Um wen geht es? In Pokémon GO treibt seit der Rocket-Übernahme Team GO Rocket ihr Unwesen im Spiel. Das ist eine perfekte Gelegenheit, die Rocket-Bosse Arlo, Sierra und Cliff aufzuspüren und gegen sie zu kämpfen. Denn durch das Event lassen die sich jetzt viel schneller finden. Das liegt besonders an einem kurzfristigen neuen Rocket-Feature.

So könnt ihr trotz eines vorhandenen Rocket-Radars durch Feldforschungen oder die Spezialforschung “Aus den Schatten” mysteriöse Teile sammeln, die ihr für weitere Rocket-Radare benötigt. Aber auch die Rüpel tauchen am Stop und in Ballons häufiger auf, weshalb ihr auch darüber schneller an mysteriöse Teile kommt.

Wie ihr die Radare nutzt und die Bosse aufspürt, zeigen wir euch im nachfolgenden Video:

Warum lohnt sich das? Im Gegensatz zu den Rüpeln, ist es etwas schwerer den Bossen zu begegnen. Durch die Event-Boni erhaltet ihr nun aber schneller ein Radar und könnt sie so aufspüren. Habt ihr sie schließlich getroffen und gegen sie gekämpft, könnt ihr euch neben den gängigen Belohnungen auch über ein besonderes 12-km-Ei freuen, dass ihr ausschließlich aus diesen Kämpfen erhaltet.

Das Besondere: Aus diesen Eiern schlüpfen teilweise Monster, die ihr auf anderen Wegen im Spiel bislang nicht bekommt. Deshalb lohnt es sich, möglichst viele davon zu sammeln und auszubrüten.

Doch das ist noch nicht alles. Im Anschluss an den Kampf habt ihr die Möglichkeit eines der neuen Crypto-Pokémon zu fangen. Mit etwas Glück begegnet ihr dabei sogar einem schillernden Crypto-Teddiursa, Crypto-Kramurx oder Crypto-Larvitar.

Im Kampf solltet ihr am besten auf die richtigen Konter und Movesets setzen:

4. Regionale Monster fangen

Um welche Monster geht es? Bis zum 29. März spawnen in Pokémon GO die regionalen Pokémon Vegimak, Grillmak und Sodamak. Diese solltet ihr euch auf jeden Fall sichern, denn nach dem Event werden sie wieder in ihre eigentlichen Regionen zurückkehren, weshalb ihr sie mit Ausnahme von Grillmak dann nur noch durch längere Reisen bekommen könnt. So lässt sich Vegimak für gewöhnlich nur in Asien und der Pazifik-Region finden und Sodamak in Amerika und Grönland.

Hier zeigen wir euch weitere regionale Monster in Pokémon GO.

Warum lohnt sich das Fangen? Abgesehen davon, dass ihr euch jetzt nochmal Vegimak und Sodamak sichern könnt, um sie im Pokédex zu registrieren, könnt ihr die Monster mit etwas Glück auch als Shiny fangen. Da sie sonst nur regional zu finden sind, wird es also vorerst die letzte Gelegenheit sein, euch ein schillerndes Exemplar zu sichern.

Darüber hinaus solltet ihr die wilden Spawns nutzen, um entsprechende Bonbons zu sammeln, damit ihr auch ihre Weiterentwicklungen im Pokédex registrien könnt. Zum Entwickeln wird jeweils ein Einall-Stein benötigt sowie 50 Bonbons.

Vegimak, Grillmak und Sodamak normal (oben) und als Shiny (unten)

Weitere Inhalte, die ihr noch nutzen könnt

Bonbon-Bonus: Das Event könnte für den einen oder anderen auch nochmal eine gute Gelegenheit sein, um den Pokémon-Beutel aufzuräumen. Durch den Bonbon-Bonus erhaltet ihr nämlich die doppelten Süßigkeiten beim Verschicken eurer Monster.

Begegnungen mit Ditto: Das Verwandlung-Pokémon Ditto taucht während des Events häufiger im Spiel auf und versteckt sich jetzt hinter anderen Monstern. Da man das Pokémon mit etwas Glück auch in seiner schillernden Form fangen kann, sind die zahlreichen Begegnungen eine gute Gelegenheit einem zu begegnen.

Hier zeigen wir euch, hinter welchen Monstern sich Ditto im Moment versteckt.

Sammler-Herausforderung: Anlässlich des “Let’s GO”-Events ist eine kleine Sammler-Herausforderung im Spiel aktiv. Diese findet ihr in der “Heute”-Ansicht. Um sie zu lösen, müsst ihr lediglich jeweils ein Ditto, Vegimak, Grillmak und Sodamak fangen. Als Belohnung erhaltet ihr eine Begegnung mit Meltan, 5.000 EP sowie eine Medaille für die Sammler-Herausforderung.

Das lässt sich also ganz leicht nebenbei lösen. Vergesst aber nicht, die Belohnungen rechtzeitig vor dem Event-Ende abzuholen, sonst verfallen euch diese.

Konntet ihr euch schon Shiny-Meltan sichern? Oder habt ihr es eher auf Team Rocket abgesehen? Und was wollt ihr vor dem Ablauf des Events unbedingt noch im Spiel erledigen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

