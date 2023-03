Angeblicher Leak zeigt kommende Events in Pokémon GO – Trainer sind skeptisch

Der Monatswechsel steht vor der Tür und das bedeutet eine Reihe neuer Events in Pokémon GO. Ein Leak zeigt nun die ersten Hinweise zum April, allerdings sorgen diese auch für skeptische Reaktionen bei den Trainern. Wir von MeinMMO erklären euch, was gefunden wurde.

Um welche Events geht es? Jeden Monat veranstaltet Pokémon GO eine Reihe von verschiedenen Events, die bestimmte Monster oder Typen thematisieren. Auch wenn der April förmlich schon in den Startlöchern steht, sind die bevorstehenden Events bisher noch nicht offiziell bekannt. Ein angeblicher Leak gibt nun einen Einblick, was wohl für die kommenden Wochen geplant ist.

Das zeigt der aktuelle Leak

Um welchen Leak geht es? Wie der Reddit-User Infinite-Set-2590 in seinem Beitrag mitteilt, kursiert im Discord-Channel zu Pokémon GO gerade ein neuer Leak zu den kommenden Events.

Welche Events könnte es geben? Demnach soll der April mit einem Zorua-Event starten, gefolgt vom Frühlings-Event, dass euch eine Begegnung mit Shiny-Lilminip bringen soll. Am Ostersonntag soll Hisui-Dressella sein Debüt in Pokémon GO feiern und im Rahmen eines Raid-Events die Arenen beherrschen.

Ende des Monats soll außerdem das jährliche Nachhaltigkeit-Event stattfinden, bei dem euch zwei weitere Debüts erwarten sollen. Demnach wird Gufa, ein Wasser-Pokémon aus der 7. Spiele-Generation, erstmals im Spiel zu fangen sein und Algitt feiert wohl seinen Shiny-Release.

Darüber hinaus legt sich der Dataminer auch noch auf die Inhalte der beiden Community Days vom Juni und Juli fest. Zu diesen sollen Milza und Strawickl im Mittelpunkt stehen.

Trainer sind skeptisch: “Hisui-Dressella am selben Tag wie Regieleki?”

Unstimmigkeiten bei den Events: Die Trainer auf Reddit zeigen sich von den Informationen jedoch bislang eher skeptisch. Das liegt vor allem an dem Raid-Event, dass der Dataminer für den 09. April voraussagt. An diesem Tag werden nämlich die nächsten Top-Raids stattfinden, wie Niantic zu Beginn der Season “Rising Heroes” in ihrem Blog bereits angekündigt haben.

In diesen sollen die beiden legendären Pokémon Regidrago und Regieleki zu finden sein. Da es zu den vergangenen Top-Raids am 11. März Regidrago zu fangen gab, rechnen die Trainer am 09. April mit Regieleki.

Aus diesem Grund ist es für viele Trainer nicht vorstellbar, dass Niantic an diesem Tag gleich mehrere neue Monster in zwei verschiedenen Event-Formaten in die Raids packt. So fragt der User ash_gibbsy unsicher (via reddit.com): “Raid-Tag mit Hisui-Dressella am selben Tag wie Regieleki in den Top-Raids?”

Unbekannte Quelle: Doch die Trainer hegen weitere Zweifel, da aus den geteilten Informationen nicht hervorgeht, woher diese genau stammen. Der User krispyboiz merkt jedoch an, dass es vor einigen Wochen bereits einen ähnlichen Fall gab.

So tauchte im Februar ebenfalls im Discord-Channel plötzlich ein Leak auf, der Informationen zu den Events im März zeigte. Auch bei diesem waren viele Spieler unsicher, ob die Daten stimmen können, da es Unstimmigkeiten gab.

Rückblickend haben sich die Inhalte aber weitestgehend bewahrheitet. Lediglich die vorausgesagten Termine hatten nicht gestimmt, was aber auch am Zeitpunkt des Leaks gelegen haben könnte, wie krispyboiz erklärt:

Fairerweise muss man sagen, dass wir im März auf genau dieselbe Weise einen Leak in Discord hatten, keine andere Quelle als jemand, der etwas in einem Discord gesagt hat, und alles war wahr, wobei einige Dinge schwer zu nennen waren. Die einzigen Unstimmigkeiten waren die Daten (die, wie der Leaker bemerkte, falsch sein könnten, da es sich um frühere Informationen handelte).

Ich bin zwar immer noch (und normalerweise) skeptisch, bis es sich als wahr herausstellt, aber wir hatten bereits einen solchen Fall, der sich als wahr erwiesen hat. krispyboiz via reddit.com

Das spricht für den Leak

Auch wenn es die eine oder andere Ungereimtheit mit dem Leak gibt, sind die Inhalte vereinzelter Events durchaus denkbar.

Zorua-Event: Niantic veranstaltet jedes Jahr zum 1. April einen April-Scherz. Im vergangenen Jahr spielte hier Ditto eine zentrale Rolle. Da das Transfer-Pokémon aber bereits zum aktuellen “Let’s GO”-Event ein großes Thema war, ist es denkbar, dass Niantic in diesem Jahr zum 1. April auf ein anderes Monster setzt.

Ähnlich wie Ditto tarnt sich auch Zorua, indem es das Aussehen anderer Pokémon annimmt. Es wäre also eine mögliche Alternative es anstelle von Ditto zu dem Event einzusetzen. Das vermuten einige Trainer laut den Kommentaren ebenfalls. So schreibt OttoVonWong (via reddit.com): “Die Zorua-Begegnungen sind definitiv im Sinne des Aprilscherzes.”

C-Day mit Milza: Auch der Community Day mit Milza wäre für einige Trainer nicht überraschend. Nachdem in diesem Event-Format in den letzten Jahren jeweils Drachen-Pokémon im Juni aufgetaucht waren, könnte Milza somit auf Kapuno und Kaumalat folgen.

Hinzu kommt, dass Milza im Rahmen des GO Fests 2022 bereits häufiger zu finden war und sein Shiny-Debüt feierte. Es wäre also durchaus denkbar, dass es nun auch einen eigenen Event-Tag bekommt. So schreibt der User taweryawer (via reddit.com): “Milza-CD war so offensichtlich.”

Ob diese Events also tatsächlich in dieser Form stattfinden werden, bleibt für den Moment abzuwarten. Sollte es hierzu neue Informationen geben, erfahrt ihr es aber bei uns auf MeinMMO.

Wie denkt ihr über den Leak? Könnt ihr euch die Inhalte für den April vorstellen? Oder vermutet ihr, dass Niantic ganz andere Dinge geplant hat? Lasst es uns gern hier in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

