Pokémon GO: Neue Shiny Crypto-Pokémon bei Sierra, Cliff, Arlo und Giovanni sind da

Zum Start der Rocket-Übernahme in Pokémon GO verändern sich die Cryptos bei den Rocket-Mitgliedern. Sierra, Cliff und Arlo belohnen euch jetzt mit anderen Pokémon. Wir zeigen euch, welches ihr bei wem erhaltet.

Was sind das für Änderungen? Mit dem Start der Rocket-Übernahme am heutigen Samstag verändern sich die Angreifer, mit denen Mitglieder von Team GO Rocket gegen euch kämpfen. Bis zum 29. März ist das Event aktiv und bringt zusätzliche Boni für euch.

Welche Pokémon jetzt neu dabei sind, zeigen wir euch hier in der Übersicht. So könnt ihr leicht für euch entscheiden, gegen welchen der Bosse ihr am liebsten antreten wollt, um euch gezielt ein Crypto zu sichern.

Rocket-Änderungen ab dem 25. März 2023

Das sind die neuen Teams:

1. Pokémon 2. Pokémon 3. Pokémon Sierra Kramurx* Stahlos, Sumpex oder Staraptor Glurak, Dragoran oder Hundemon Arlo Teddiursa* Hypno, Lohgock oder Golgantes Scherox, Banette oder Luxtra Cliff Larvitar* Panzaeron, Seedraking oder Gewaldro Garados, Despotar odr Sumpex Giovanni Snobilikat Nidoking, Kingler oder Seedraking Regice

Bedenkt, dass ihr bei Arlo, Cliff und Sierra jeweils ihr erstes Pokémon nach einem erfolgreichen Kampf fangen könnt. Das sind also Crypto-Kramurx, Crypto-Teddiursa und Crypto-Larvitar. Alle von ihnen haben die Chance, euch als Shiny zu begegnen.

Bei Giovanni ist es sein drittes Pokémon, das ihr nach einem erfolgreichen Kampf fangen könnt. Bei ihm wechselte das von Registeel zu Regice.

Diese Shinys sind neu: Schillernde Crypto-Larvitar und schillernde Crypto-Kramurx sind jetzt neu im Spiel und können ab dem Start des Events von euch gefangen werden.

Das ist wichtig: Wenn ihr Giovanni, Sierra, Arlo oder Cliff am 25. März durch einen PokéStop trefft, dann werden sie noch mit ihrem alten Team (!) kämpfen. Nur Anführer, die ihr durch Rocket-Ballons trefft, werden am Samstag schon das neue Team haben. Ab Sonntag, dem 26. März, wird auch Team GO Rocket an PokéStops das neue Team nutzen.

Das liegt daran, dass das Angreifer-Team der Rocket-Anführer von PokéStops bereits um Mitternacht festgelegt wird. Da das Event am 25. März um 10:00 Uhr seinen Start-Termin hat, konnten sich die Änderungen um Mitternacht also noch nicht auswirken (via Leekduck auf Twitter).

Die neuen Shiny-Cryptos stoßen in der Community auf viel positives Feedback. Trainer freuen sich darüber, dass es jetzt wieder neue Exemplare gibt, die sie sammeln können. Bei vielen ist Cliff jetzt das neue Highlight in der Rotation. Denn Despotar selbst ist schon ein starkes Pokémon und als Crypto dann noch weiter gestärkt. Dazu kommt nun der Sammel-Faktor mit der schillernden Variante.

Denkt dran, dass ihr eure starken Crypto-Pokémon nicht erlösen sollt.