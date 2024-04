Diablo 4 kostet auf PS5 gerade nur die Hälfte, aber nur für kurze Zeit

Warum lohnt sich jetzt ein Kauf? Diablo 4 ist ein Hack&Slay. Der Schwerpunkt liegt also am Looten und Leveln. Zum Release bemängelten viele Spieler die Fülle der Aktivitäten, die Spieler nach der Story zocken können. Vieles hat sich aber mit dem Release weiterer Seasons geändert und Blizzard ist hinterher, den Spielern ein Spiel zu liefern, das ihnen langfristig Spaß macht.

Was ist das für ein Spiel? Das Spiel, das wir euch empfehlen, ist das neueste Hack&Slay von Blizzard: Diablo 4. In diesem Spiel nehmt ihr die Rolle eines Helden ein, den ihr selbst kreieren könnt. Fünf Klassen stehen zur Auswahl, die allesamt eigene Spielstile besitzen.

