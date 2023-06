Ich habe eine Einstellung in Diablo 4 angepasst und sterbe jetzt viel weniger

Den Großteil der Zeit in Diablo 4 verbringt man in irgendwelchen Kämpfen. Manchmal ist es aber schwer, sich dort frei zu bewegen und man interagiert mit Feinden oder Items. Mit einer kleinen Änderung in euren Einstellungen könnt ihr euch auch in den wildesten Kampfsituationen frei bewegen, sagt MeinMMO-Autorin Nicole.

Vermutlich kennt es jeder von uns. Man läuft über die Map oder durch einen Dungeon, gerät in eine Gegnerhorde und bekämpft sie. Ihr werdet eingefroren oder verlangsamt, irgendetwas explodiert, ihr wollt weglaufen und greift weitere Gegner an, anstatt zu laufen.

Zusätzlich hebt man noch alle Items auf, die dabei in die Quere kommen. Nicht nur, dass man nicht aus der Situation entkommt – man müllt auch noch ungewollt sein Inventar zu.

Eine kleine Änderung in eurer Tastenbelegung kann euch dabei helfen, euch in Kämpfen freier zu bewegen und nicht unnötig dabei draufzugehen oder einen Trank nach dem anderen zu benutzen, weil ihr immer wieder Gesundheit verliert.

Ich habe eine Tastenbelegung geändert, um mich in jeder Situation bewegen zu können und sterbe nun viel seltener.

Bewegung mit einem Klick erzwingen

Welche Änderung in der Tastenbelegung betrifft das? Es gibt in Diablo 4 die Möglichkeit, eine Bewegung zu erzwingen. Die Tastenbelegung heißt in den Optionen auf Deutsch auch genauso.

Zu der Option gelangt über das Menü – Optionen – Steuerung. Ihr scrollt runter zu Gameplay und könnt die Belegung dort anpassen.

Legt euch „Bewegung erzwingen“ auf die Daumentaste ganz links auf der Gaming-Maus – oder auf eine andere freie Taste eurer Wahl, die ihr gut erreichen könnt.

So ist es möglich, in Kämpfen frei herumlaufen zu können oder zu entkommen, ohne mit Feinden, Kisten oder Items dabei zu interagieren.

Ihr könnt euch nun mit der Daumentaste „Maus4“ frei durch Gegnerhorden bewegen – insofern ihr nicht unter negativen Statuseffekten leidet, die euch verlangsamen, einfrieren oder sonstiges.

Eine weitere Möglichkeit wäre es, den Haken bei „Bewegen/Interaktion/Basisfertigkeitsplatz kombinieren“ zu entfernen und den Aktionen einzelne Tasten zuzuweisen, wie es von 3DJuegos vorgeschlagen wird.

Sie nennen dafür 3 mögliche Kombinationen:

Empfehlung 1: linker Mausklick: Bewegung und Interaktion Leertaste: ausweichen Seitentaste der Maus: Basisfähigkeit



Empfehlung 2: linker Mausklick: Basisfähigkeit Leertaste: Bewegung und Interaktion Seitentaste der Maus: ausweichen



Empfehlung 3: linker Mausklick: Bewegung und Interaktion Leertaste: Basisfähigkeit Seitentaste der Maus: ausweichen



Wir empfehlen euch, ein paar Möglichkeiten auszuprobieren und herauszufinden, welche am besten zu eurer Spielweise passen.

