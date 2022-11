Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 18.11.

Heute trifft Xur wieder ein und versorgt Spieler in Destiny 2 mit einer frischen Ladung Exo-Angeboten. MeinMMO sagt euch, wo er zu finden ist und wie sein Angebot aussieht.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Diese Woche hat euch MeinMMO ein Titan-Build für Arkus vorgestellt, dass euren Titan zu einem unaufhaltsamen Schlägertyp macht.

Zudem gab es endlich umfassende Neuigkeiten für das PvP in Destiny 2, die Bungie in dieser Woche im wöchentlichen Blogartikel vorstellte. Wir haben die Änderungen, die Hoffnung auf signifikante Verbesserungen im Schmelztiegel in Aussicht stellen, für euch kompakt zusammengefasst.

An diesem Wochenende können die Hüter zudem eine Audienz bei Lord Saladin erhalten und am tradionellen Eisenbanner der Eisernen Lords teilnehmen.

In seinem „fliegendem Stein“ bringt Xur jeden Freitag eine frische Ladung Exotics und Rüstungen mit.

Alle Infos zu Xur am 18. November 2022 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Der exotische Händler stattet Destiny 2 jeden Freitag um 18 Uhr einen Besuch ab. Jeder, der noch Lücken in seiner Exo-Sammlung hat, erwartet ihn dann, denn er ist der einfachste Weg, Exos zu bekommen. Es kostet euch nur einen Hinflug und etwas Material als Zahlungsmittel.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Jede Woche ist Xur an einem anderen Standort zu finden. Man weiß also nie genau, wo man ihn antrifft.

Wo ihr Xur findet, sagen wir euch an dieser Stelle ab 18:00 Uhr.

Xurs Inventar vom 18.11 – 22.11. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Als erwählter Exotic-Händler der „Neun“, eine ominöse Gruppe in Destiny 2, liefert Xur in ihrem Auftrag wöchentlich neue Waffen und Rüstungen an die Spieler. Alle Charaktere, also Warlocks, Jäger und Titanen, können bei ihm einkaufen. Egal ob ihr neu im Spiel oder schon erfahrene Hüter seid.

Das genaue Angebot listen wir euch hier auf, sobald Xur um 18 Uhr gelandet ist. Aktualisiert also diesen Artikel dann einfach.

Xur verkauft zudem legendäre Items und bietet in jeder Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs an. Beachtet jedoch: Ihr könnt euch die Waffen nur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er diese zwei Waffen im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Beyond Light)

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ (Beyond Light)

Das kosten die Waffen: Für diese beiden Exotics betragen die Kosten jeweils 1 Aszendenten-Bruchstück, 1 Exotischer Code, 125.000 Glimmer und 200 Legendäre Bruchstücke.

Das hat Xur immer mit: Ein Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke bekommt ihr immer bei Xur, sowie die wöchentliche Quest, um einen exotischen Code zu erhalten.

Lord Saladin lässt ein letztes Mal in Season 18 die Wölfe heulen

Lord Saladin erwartet euch auf dem Turm in der letzten Stadt.

Dieses Wochenende finden keine Trials statt, weil das Eisenbanner aktiv ist. Statt für den 14. Heiligen zu schwitzen, könnt ihr bei Lord Saladin eine abgewandelte Version des einstigen Team-Deathmatch-Modus „Konflikt“ spielen. Genau wie bei „Konflikt“ bekommt ihr auch in „Ausbruch“ Punkte für jeden eurer Kills und beginnt zu strahlen, sodass ihr für alle auf der Karte markiert seid. Nur wenn ihr weiter killt, könnt ihr euch als würdiger Wolf beweisen.

Erledigt Eisenbanner-Herausforderungen, um Engramme zu erhalten und Spitzenloot zu ergattern.

Kills geben euch und eurem Team Fähigkeitsenergie. Das steigert sich, wenn ihr es schafft eine Reihe von Gegnern auszuschalten, ohne zu sterben. Dabei zählen auch Assists.

Der erste Kill gewährt euch nur eine kleine Menge Fähigkeitsenergie.

Euer zweiter Kill, ohne zu sterben, verleiht euch den Buff „Aufladen“. Ihr beginnt zu glühen. Ab jetzt ist jeder Kill 3 Punkte wert und ihr bekommt zudem +10 % Superenergie sowie +20 % Granaten-, Nahkampf- und Klassenfähigkeitsenergie.

Macht ihr euren fünften Kill, ohne zu sterben, bufft ihr euch als „Bereit“. Jetzt strahlt euer Hüter tageshell, eure Position wird für euer Team markiert und die Jagd ist eröffnet.

„Bereit“-Kills gewähren euch jetzt +12 % Super und +5 % Granaten-, Nahkampf- und Klassenenergie. Zusätzlich profitiert das Team, denn es bekommt +5 % Super und +10 % Granaten-, Nahkampf- und Klassenenergie ab.

Alle Eisenbanner-Waffen haben einen Ursprungsperk: „Schleichender Wolf“ gewährt bei niedriger Gesundheit und mit dieser Waffe erzielte Todesstöße gegen Hüter ein verbessertes Radar und entfernt euch aus dem gegnerischen Radar.

Wann endet das Eisenbanner offiziell? Die PvP-Aktivitäten von Lord Saladin enden mit dem Weekly Reset, am 22. November um 18:00 Uhr. Das ist auch der Abflugtermin von Xur.

Habt ihr euch mit dem neuen Eisenbanner-Modus bereits warm gespielt? Dann berichtet uns gerne in den Kommentaren, wie ihr ihn findet.

Die kommende Season 19 wird im Eisenbanner einiges verändern, denn Bungie plant einen neuen Modus: