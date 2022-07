Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 01.07.

Neues Wochenende und neues Glück für euch. Xur kommt euch erneut in Destiny 2 besuchen und mit ihm seine exotischen und legendären Waren aus fernen Ländern. Wir zeigen euch, was er diesmal zu bieten hat und ob ihr bei ihm vorbeischauen solltet.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Da diese Woche die Story fortgeschritten ist und Caiatl sich gegen ihren Albtraum behaupten konnte, haben wir für euch schonmal alle bekannten Leaks des Sonnenwenden-Events 2022 zusammengefasst.

Bungie hat unterdessen viele Informationen bezüglich kommender Waffenänderung angeteasert. Diese Änderungen beziehen sich hauptsächlich auf das PvP und treten wohl im letzten Monat vor Season 18 in Kraft.

Alle Infos zu Xur am 01. Juli 2022 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Der bekannteste Händler aus Destiny 2 startet seinen Verkauf jeden Freitag pünktlich um 19:00 Uhr. Jeder der ihm ein paar Legendäre Bruchstücke und andere Materialien zum Tauschen mitbringt, darf sich gerne bei ihm etwas aussuchen.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Diese Woche befindet sich Xur im Wächtergrab auf Nessus.

Der rote Pfeil markiert den genauen Standort

Xurs Inventar vom 01.07. – 05.07. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Für alle Hüter, die Xur noch nicht kennen: Er ist ein Exotic-Händler der „Neun“, eine ominöse Gruppe in Destiny 2, und liefert in ihrem Auftrag wöchentlich neue Waffen und Rüstungen an die Spieler. Alle Charaktere, also Warlocks, Jäger und Titanen, können bei ihm einkaufen.

Waffe: Lord der Wölfe – Schrotflinte für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Eine unüberwindbare Schädelfeste – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +8

Belastbarkeit: +17

Erholung: +9

Disziplin: +2

Intellekt: +2

Stärke: +28

Gesamt: 66

Jäger: Himmlischer Nachtfalke – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +3

Belastbarkeit: +27

Erholung: +2

Disziplin: +16

Intellekt: +16

Stärke: +2

Gesamt: 66

Warlock: Krone der Stürme – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +7

Belastbarkeit: +9

Erholung: +13

Disziplin: +16

Intellekt: +13

Stärke: +2

Gesamt: 60

Xur verkauft zudem Legendäre Items und bietet in jeder Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs an.

Falls ihr keine gute Fallende Guillotine besitzt, solltet ihr die von Xur kaufen

Derzeit hat er diese zwei Waffen im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ mit dem Perk „Erster Schuss“

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ mit dem Perk „Schnappschussvisier“

Das kosten die Waffen: Für diese beiden Exotics betragen die Kosten 1 Aszendenten-Bruchstück, 1 Exotischer Code, 125.000 Glimmer und 200 Legendäre Bruchstücke.

Das hat Xur immer mit: Ein Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke bekommt ihr immer bei Xur, sowie die wöchentliche Quest, um einen exotischen Code zu erhalten.

Prüfungen von Osiris am 01.07. – 05.07. – Map, Waffen und Infos

Welche Map ist diese Woche dran? Jedes Wochenende spielt ihr nur auf einer festgelegten Map. Diesmal ist Wurmhafen auf Titan dran.

Wurmhafen

Falls ihr daran interessiert seid, die Prüfungen im Team zu spielen, empfiehlt euch MeinMMO die Callout-Maps über Warmind. So könnt ihr eurem Einsatztrupp gut beschreiben, wo sich die Gegner auf der Map gerade befinden, was nützliche Informationen für das gesamte Team sind.

So bekommt ihr euren Loot: Die Prüfungen von Osiris verfügen über ein Rufrangsystem. Eure Spitzenloot-Belohnung aus den PvP-Matches gibt es derzeit für:

Sieben Siege

50 Runden

sowie den berüchtigten makellosen Run, der euch zum Leuchtturm führt

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Jede Woche erwartet euch auch eine ganz spezielle Waffe auf dem Leuchtturm, die ihr für euren makellosen Lauf, also 7 Siege, als Meister-Version bekommt. Diese Woche ist das xyz „xyz“ an der Reihe. Die Waffe könnt ihr bis zum kommenden Dienstag, 19:00 Uhr, erspielen.

Alle Prüfungs-Waffen haben einen Trials-Ursprungsperk: „Eilfertigkeit“ – Verbessert Nachladen, Stabilität, Zielhilfe und Reichweite, wenn du das letzte noch lebende Mitglied deines Einsatztrupps bist oder allein kämpfst.

Wenn ihr eure Wunsch-Waffe erhalten habt, könnt ihr eure Prüfungs-Engramme beim 14. Heiligen gezielt auf eure Wunsch-Waffe fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke. Denkt daran, dass sich eure Belohnung noch weiter erhöht, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Spiele verloren habt.

Wann starten die Trials? Die Trials (Prüfungen von Osiris) starten diesen Freitag zum Daily-Reset um 19:00 Uhr.

Was haltet ihr diesmal von seinem Inventar? Findet ihr, Xur hat sich verbessert? Und wie war eure Destiny-2-Woche aufgebaut? Lasst uns wissen, was ihr in eurer Hüter-Zeit so alles anstellt.