Destiny 2: Weekly Reset am 01.03. – Vorbereitungen für den neuen Raid laufen

Wie werden ihr eure Woche planen? Werdet ihr die Season-Story weiter zocken oder nehmt ihr an den Vorbereitungen für den „Worlds First Raid“ teil? Lasst es uns wissen.

Neue Infos zum Raid werden am Donnerstagabend preisgegeben. Das Day-One-Emblem sowie der neue Championgürtel könnten euch dann präsentiert werden. Wir werden im Laufe der Woche mehr über mehr Themen bezüglich des Worlds-First-Raid in Destiny 2 berichten.

In Destiny 2 ist die neue Erweiterung Witch Queen schon eine Woche her und Spieler sind immer noch im Scharfieber. Was die Spieler diese Woche erwarten können und welche Möglichkeiten sie zum farmen von guter Ausrüstung haben, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

