Destiny 2: Update 2.9.2.1 kommt heute – Alles, was ihr wissen müsst

Heute Abend, am 22. September, stehen in Destiny 2 auf der PS4, der Xbox One, auf dem PC sowie auf Google Stadia Wartungsarbeiten für das neue Update 2.9.2.1 an. Wir fassen alle Informationen zu den wichtigen Zeiten, dem Server-Down und den Patch Notes zusammen.

Das passiert heute: In Season 11 von Destiny 2 steht am heutigen Dienstagabend ein neues Update auf der Tagesordnung: der Hotfix 2.9.2.1. Damit gehen mehrstündige Wartungsarbeiten und auch ein kurzer Server-Down einher.

Mit dem anschließenden Weekly Reset soll dann eine besondere Quest zu Ehren eines verstorbenen Entwicklers live gehen. Zudem beginnt ein neues Kapitel der Freundschaft zwischen Microsoft und Bungie.

Der Abschied heute soll auf dem Mars stattfinden

Wartung am 22.09. – Alles zum Ablauf und Server-Down

Hier die wichtigen Zeiten:

Um 17:00 Uhr starten die Wartungsarbeiten auf allen Plattformen

17:45 Uhr gehen die Server dann offline und die Downtime beginnt. Befindet ihr euch noch in einer Aktivität, werdet ihr gekickt und könnt euch nicht erneut einloggen.

Um 18:00 Uhr gehen die Server wieder online. Das Update 2.9.2.1 rollt dann weltweit aus

Habt ihr nun das neue Update heruntergeladen (und kopiert), könnt ihr wieder mit Destiny 2 loslegen.

Um 20:00 Uhr sollen die Wartungsarbeiten planmäßig enden.

Wichtig: Auch nach dem Laden des Updates kann es zu Login-Problemen oder Warteschlangen kommen – bis zum endgültigen Ende der Wartung. Über die Dauer der Wartungsarbeiten sind Apps und Drittanbieter-Dienste, die in Zusammenhang mit Destiny 2 stehen, nur eingeschränkt verfügbar oder funktionieren nicht.

Bungie kündigte zudem an, dass Spieler auf der Xbox eventuell ihre Käufe (DLCs etc.) nicht sehen, bis der Hotfix vollständig geladen wurde.

Update 2.9.2.1 macht Destiny 2 im Xbox Game Pass verfügbar

Das steckt im Hotfix: Destiny 2 ist nach dem Update heute dann vollumfänglich im Xbox Game Pass von Microsoft verfügbar. Kürzlich kam es sogar zu Gerüchten, nach denen Microsoft Destiny 2 samt Studio kaufen wollte – Bungie erteilte aber eine Absage.

Damit könnt ihr alle Inhalte der frei zugänglichen Version von Destiny 2 genießen und auch aller Bezahl-Inhalte. Dazu zählen die Erweiterungen:

Ab dem 10. November ist auch der volle Zugriff auf Beyond Light inkludiert.

Bungie und Software-Gigant Microsoft verbindet eine lange Geschichte

Was ist mit den Patch Notes für Update 2.9.2.1 bei Destiny 2?

Das sagen die Patch Notes: Ob im heutigen Hotfix 2.9.2.1 noch mehr als die Freischaltung von Destiny 2 im Xbox Game Pass steckt, wissen wir erst, wenn die Patch Notes erscheinen. Hier zählt Bungie dann alle Veränderungen auf.

Kürzlich ließ das Studio aber schon verlautet, dass die aktuellen Clan-Probleme nicht gefixt werden könnten – das Risiko sei zu groß.

Die offiziellen deutschen Patch Notes für das heutige Update 2.9.2.1 wurden noch nicht veröffentlicht. Sie werden im Verlauf des heutigen Abends erwartet. Wir aktualisieren den Artikel dann, sobald die Infos vorliegen.

Seid ihr von dem Xbox Game Pass überzeugt und freut euch über den vollen Zugang zu Destiny 2? Auf welcher Plattform rettet euer Hüter täglich das Universum?