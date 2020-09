Kein Risiko eingehen: Destiny 2 will nervigen Bug bis Beyond Light im Spiel lassen

In Destiny 2 sind jetzt durch die Verschiebung der nächsten Erweiterung Probleme für Clans aufgetreten. Doch Bungie möchte die Risiken bei einem Fix nicht eingehen.

Das ist die Situation: Morgen, am 22. September, sollte eigentlich die lange erwartete Erweiterung Beyond Light (Jenseits des Lichts) erscheinen. Diese wurde aber auf den 10. November verschoben und die laufende Season 11 um gut 2 Monate verlängert.

Diese Probleme sind jetzt aufgetreten: Mit der Verschiebung geht nicht nur eine längere Wartezeit auf den neuen Content einher, sondern auch Bugs.

Gerade für Clans ist das ärgerlich:

Clans können keine Erfahrung mehr bekommen und im Rang steigen

Die wöchentliche Herausforderung bei Hawthorne kann nicht länger abgeschlossen werden – diese brachte beispielsweise Spitzen-Loot und Verbesserungskerne

In einem Live-Service-Game wie Destiny laufen im Hintergrund die Dinge weiter. Solch eine unplanmäßige Verlängerung gab es bisher noch nicht.

Hawthorne ist der Ansprechpartner für Clans im Turm

Auch in anderen Aspekten des Spiels wirkt sich daher die Verschiebung aus. Beispielsweise in der Story: So nimmt die große Evakuierung dramatisch Abschied von bekannten Charakteren, die aber noch 2 Monate putzmunter auf ihrem Posten stehen werden.

Bungie möchte nicht um die Clan-Ränge in Destiny 2 pokern

Das sagt Bungie zu dem Clan-Problem: Der Destiny-Entwickler hat bei der Untersuchung der Probleme festgestellt, dass eine Lösung bis zum Erscheinen von Beyond Light nicht in Betracht kommt.

Es besteht laut Bungie die Möglichkeit, dass ein Eingriff die kompletten Ränge aller Clans zurücksetzen könnte – Das Risiko möchte man nicht eingehen.

Ist das wirklich so tragisch? Unter dem Twitter-Post regt sich so mancher Hüter sehr darüber auf. Jedoch dürfte das Problem nicht wirklich so schlimm sein, um die teil echt fiesen Kommentare zu rechtfertigen.

Andere User nehmen daher Bungie in Schutz und meinen, dass die (zwar nervigen) Clan-Probleme in keinem Verhältnis zur potenziell kompletten Zurücksetzung stünden.

Junge, Junge, ich denke, dass die Leute die sich beschweren, nicht mal den ganzen Tweeet gelesen haben. AceofSpades via Twitter

Ihr könnt natürlich auch jetzt noch mit eurem Clan zusammen spielen. Nur wer sich dachte, er habe Extra-Zeit um den maximalen Rang in Season 11 zu erreichen oder noch den ein oder anderen Bonus abzustauben, der schaut nun in die Röhre.

Was denkt ihr? Was für Probleme könnten noch durch die Verschiebung auftauchen? Denkt ihr, dass Xur im Herbst versuchen wird, auf einem verschwundenen Planeten zu landen?

Ihr könnt übrigens die verlängerte Zeit nutzen, um euch beispielsweise in die gerade extra-lohnenswerten Raids zu begeben. Dort könnt ihr unter anderem das seltenste Exotic im ganzen Game noch bis zum 10. November so leicht wie nie erbeuten.