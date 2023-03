Destiny 2: Server Down für Hotfix 7.0.0.5 am 16.03. – Alle Zeiten und Infos

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Manche Fehler feht Destiny 2 allerdings umgehend und nur wenige Stunden nach bekanntwerden an – wie diesen hier: PvE-Gott aus Destiny 2 zeigt, wie man jetzt besonders schnell an die beste Rüstung kommt und sorgte damit dafür, dass es nicht mehr ausgenutzt wird.

Was steckt in den Patch Notes ? Die umfassende Liste aller Änderungen zu Hotfix 7.0.0.5 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes. Wir verlinken sie euch, da sich nachträglich daran noch etwas ändern könnte, wenn Bungie noch Aussagen anpasst oder verändert.

So schwierig ist es in Destiny 2 ein Vorbild zu sein – Alle Ziele für Hüterrang 8 bis 11

Das bringt der Hotfix heute: Die Spieler in Destiny 2 warten bereits sehnsüchtig auf die Behebung von Bugs und haben die letzten Wochen mit so manchem Übel umgehen müssen. Man hofft daher, dass Bungie heute vieles von dieser wirklich beeindruckend langen Liste, auf die sogar Telesto neidisch ist , beseitigen wird.

Diese Zeiten sind heute wichtig: Es gibt viel zu tun, also werdet ihr euch heute auf eine längere Downtime einstellen müssen, wie Bungie via Twitter mitteilte. Ihr werdet dafür nicht nur früher aus dem Spiel gekickt sondern könnt euch auch erst später als gewohnt wieder einloggen.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Somit werden am heutigen Donnerstag, den 16. März, die Server von Destiny 2 für Hotfix 7.0.0.5 offline gehen. Für die Spieler bedeutet das nicht nur eine längere Background-Wartung, sondern auch ein neues Update für PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X sowie PC.

Heute erwartet die Hüter in Destiny 2 eine längere Downtime, damit Bungie Zeit hat Fehler im Spiel zu beseitigen, die derzeit das Erlebnis trüben. Wir sagen euch, wie lange auf PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X sowie dem PC nicht gezockt werden kann und welche Fehler auf der ToDo-Liste eures Lieblings-Loot-Shooters stehen. Natürlich mit Live-Updates.

Insert

You are going to send email to