PvE-Gott aus Destiny 2 zeigt, wie man jetzt besonders schnell an die beste Rüstung kommt

Mit dem gestrigen Weekly-Reset ist in Destiny 2 der Dungeon “Dualität” in die Rotation gekommen. Er bietet Spielern diese Woche eine seltene Möglichkeit richtig schnell und einfach an die besten Rüstungen im gesamten Spiel zu kommen. MeinMMO sagt euch, wie es gemacht wird.

Was können die Spieler jetzt einfacher bekommen? Die sogenannte “Kunstvolle Rüstung” aus Destiny 2 ist das Beste, was Spieler im Universum des Loot-Shooters derzeit bekommen können. Und diese Woche dauert es sogar nur wenige Minuten, um solch begehrte Beute zu erhalten.

„Kunstvolle-Rüstung“ besitzt einen zusätzlichen fünften Bonus-Mod-Slot.

Dieser einzigartige Mod-Slot erlaubt es Spielern +3 für einen der Charakter-Stats, wie Stärke, Mobilität, Belastbarkeit usw. zu erhalten.

Spieler, die also alle 5 Rüstungsteile in kunstvoll besitzen, haben eine maximalen möglichen Charakterstat-Boost von +15 zur Option.

Mit der richtigen Verteilung können damit die starken Triple-100-Builds entstehen. Und auf der Schwierigkeitsstufe Großmeister fallen Rüstungsteile oft zwischen 57 bis 68 Maxwert, was ebenfalls von Vorteil ist.

Calus offenbart Spielern in dieser Woche eine Easy-Loot-Option

So holt ihr euch jetzt die beste Rüstung im Spiel

Nur diese Woche möglich: Die oben genannten Anpassungsoptionen sind in Bungies Loot-Shooter richtig hilfreich und sollten sowohl von Hardcore-Spieler als auch neuen Spieler unbedingt angestrebt werden.

Die Rüstung zu erspielen ist jedoch nicht ganz einfach, denn es wird verlangt, dass man einen Dungeon, der “Kunstvolle Rüstung” bietet, auf der Schwierigkeitsstufe Großmeister spielt.

Weil sich hierfür diese Woche allerdings eine besondere Gelegenheit offenbart, teilte der YouTuber und offizielle PvE-Gott von Destiny 2, Esoterickk, jetzt einen Glitch-Trick. Der zeigt euch, wie ihr auch als Solospieler innerhalb von Minuten an die begehrte Rüstung kommt. Es funktioniert allerdings nur diese Woche. Ihr müsst euch also beeilen und ein Seil mitbringen.

So kommt ihr schnell an die “Kunstvolle Rüstung”: Normalerweise würden wir einen Glitch im Spiel nicht teilen. Doch in diesem Fall umgeht ihr damit keine Spielmechaniken. Ihr müsst lediglich den ersten Boss im Dungeon Dualität in den Tod stürzen. Dabei helfen euch die tiefen Abgründe und Strang.

Ihr startet den Dungeon “Dualität” auf der Schwierigkeitsstufe “Großmeister” und rüstet euch mit Strang aus, genauer gesagt mit dem Greifhaken.

Ladet euch auf, schießt die Glocke an und spielt die erste Phase bis zu dem Punkt, wo der Endboss erscheint.

Normalerweise müsstet ihr mit dem Gahlran-Boss des ersten Dualitäts-Encounters nun mehrere Schadensphasen durchmachen. Das spart man sich und bringt ihn stattdessen dazu, dass er sich freiwillig in den Tod stürzt.

Während der Boss also ins Verderben fällt, nutzt ihr euren Greifhaken und schwingt lässig zurück auf sicheren Boden, um euren Loot mit der Kunstvollen Rüstung aus der Kiste abzuholen.

Im Video zeigt euch Esoterickk, wie das am besten gelingt:

Esoterickk erklärt dazu noch:

Wie ich im Video erwähnt habe, kann es sowohl in einer Gruppe als auch alleine durchgeführt werden. Die Gruppe ist natürlich einfacher (sowohl, um am Leben zu bleiben als auch um den Checkpoint zu halten), aber es ist für Solospieler ebenso machbar, wie [im Video] gezeigt. schreibt Esoterikk erklärend unter seinem Video

Solltet ihr also noch bessere Ausrüstung benötigen, habt ihr damit eine einfache Option, eure Hüter-Werte selbst etwas zu verbessern oder noch aufzupolieren.

Was sagt ihr zu der Möglichkeit? Und zieht ihr in Erwägung sie zu nutzen? Wie sehen eure Builds derzeit aus? Habt ihr bereits euer Triple-100-Build oder legt ihr darauf gar keinen Wert? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar.

Falls ihr wissen wollt, was sonst alles diese Woche in Destiny 2 passiert und wo ihr Spitzenloot für den Weg zum Spitzencap 1.810 bekommt, dann empfehlen wir unseren Weekly-Reset:

