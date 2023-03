Destiny 2: Weekly Reset am 14.03. – Die letzte Schlachtfeld-Location wird verfügbar

Nach einem erfolgreichen Raid-Wochenende in Destiny 2 bringt der heutige Weekly-Reset wieder Bewegung in die saisonale Story. Das dritte und letzte Schlachtfeld wird eröffnet und die Hüter können einen weiteren Schritt in der Story machen.

Das passiert diese Woche: Letzte Woche gab es in Destiny 2 eine ungeplante Verschiebung von zwei Aktivitäten. Zum einen wird das Endgame in Form der “Prüfungen von Osiris” vorgezogen. Im Gegenzug rutscht das traditionelle Eisenbanner, dass eigentlich heute starten sollte, eine Woche nach hinten.

Bei der Woche 3 steht im PvE außerdem in der laufenden “Saison des Widerstands” eine neue Schlachtfelderfahrung namens “Orbital-Gefängnis” aus. So mancher Hüter macht sich allerdings auch sorgen, ob die Königin des Rifts, Mara Sov, die Belastung durch das Teilen ihrer Macht überhaupt durchhalten kann. Denn bereits jetzt zeigen sich bei ihr deutliche Schwächeanzeichen.

Für ganz Eifrige Destiny-Spieler wird diese Woche zudem die Komplettierung des Fortschritt im Hüter-Rang-System weitergehen. Die von Bungie erteilten Aufgaben sind ab Rang 8 echte Herausforderungen, die nicht jeder bestehen kann oder will.

Unser Tipp: Ignoriert die Bewertungen nicht und bewertet andere Hüter. Das macht es euch indirekt auch leichter Rang 11 und vor allem die 6000 Wertschätzungspunkte zu erreichen. Wenn ihr andere Hüter bewertet, erhaltet ihr dafür Wertschätzungspunkte.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 14.03. bis zum 21.03.

Vorhut: Dämmerung – Die Feuerprobe

“ Hyper-Netz-Strom ” In Neomuna wartet ein Strike mit Rennstrecke auf euch. Ihr sollt dort, zusammen mit Nimbus, in das Vex-Netzwerk eindringen, um die Verteidigung der Stadt über die CloudArk zu reaktivieren.

”

Verdient diese Woche die Dämmerungswaffe: n.A.

Das ändert sich in Lightfall bei den Dämmerungen: Die Herausforderungen der Vorhut werden angepasst, um diese Änderungen in Lightfall zu berücksichtigen. Außerdem wird Bungie ein Scoring in die Vorhut-Ops-Playlist integrieren. Je höher eure Punktzahl ist, desto größer fällt der Multiplikator für euren Vorhut-Rang aus.

Schließt Vorhut-Aktivitäten mit dem Wogen-Fokus ab. Das können entweder die saisonalen Wogen für Dämmerungen oder die wöchentlichen Wogen für Vorhut-Ops sein.

Schließt Dämmerungs-Aktivitäten ab. Bei höheren Schwierigkeitsgraden gibt es entsprechend mehr Fortschritt. Eine einzelne Spitzenreiter-Dämmerung schließt diese Herausforderung ebenfalls ab. Sie ist allerdings erst ab 11. April 2023 wieder im Spiel verfügbar.



Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Der wöchentliche Vermächtnis-Raid ist die “Tiefsteinkrypta” auf Europa.

Darüber hinaus gibt es im Dungeon “Dualität” ebenfalls Extra-Spitzenloot.

Diese Rotationen von Inhalten wird Bungie ab Season 22 weiter ausbauen. Dann können Spieler nicht nur Raids- und Dungeons als “Vermächtnis” spielen, sondern auch alte Exotische Missionen.

Schmelztiegel – Das ist die rotierende PvP-Aktivität:

Kämpft als Fireteam in “Team Versengt” und geht auf gegnerische Hüter los

Wo gibts diese Woche einen Bonus?

In Woche 3 gewährt euch Destiny 2 einen Bonus im Gambit für eure Rufränge.

Weekly-Aktivitäten

Hier kommen die wichtigsten Aktivitäten dieser Woche. Hüter werden ab sofort die neue Lightfall-Kampagne erkunden können. In Jahr 6 steht nämlich statt Savathun nun der Zeuge als Hauptantagonist in Destiny 2 am Ruder.

Flitzt diese Woche durch den Strike “Hyper-Netz-Strom”

Neomuna – Wöchentliche Kampagnen-Mission

“Niedergang” Niedergang ist die zweite Kampagnen-Mission von Lightfall. Euer Ziel ist der Angriff auf das Festungsschiff von Calus. Infiltriert erfolgreich die “Sie müssen den “Typhon Imperator” und übersteht das Unterdrückungsfeld, während ihr von Feinden überrannt werdet.



Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Falls ihr also noch Triumphe aus der Träumenden Stadt benötigt, dann aufgepasst. Die zweite Stufe der Korrumpierung offenbart euch mit einem Schluck “Königinnenlaub-Tinktur” neue Zugänge.

Petra Venj hat diese Woche die 3. Aszendenten-Herausforderung für euch dabei. Ihr findet Petra und ihr Questangebot am Ort „Divalianische Nebel“ in der Träumenden Stadt. Die Stadt der Erwachten geht in die zweite Stufe der Korrumpierung ein.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 20 von Destiny 2

Damit ihr wisst, wo ihr effektiv euren Spitzenloot abgreifen könnt, bieten wir euch jede Woche einen schnellen Aktivitäten-Überblick.

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison des Widerstands (Season 20) steigt das Powerlevel drastisch an. Das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.810. Damit ist das Powerlevel zum Start der neuen Season 20 um +210 im Vergleich zur vorherigen Season 19 gestiegen.

In der Season 20 von Lightfall beginnen Hüter bei Powerlevel 1600.

Das Soft Cap liegt bei 1750.

Das Powerful Cap bei 1800.

Mit Spitzenloot könnt ihr euch ans Hard Cap von 1810 bringen.

Wir listen euch die momentan bekannten Aktivitäten auf, die euch Spitzenloot und damit Powerlevel geben, damit ihr schnell Leveln könnt.

Nezarek zwinkert euch mit seinen Planeten-Augen aus dem Top-Raid zu

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.810:

Top-Raid „Wurzel der Albträume“ (+2)

Top-Dungeon “Säule der Wächterin” (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Tiefsteinkrypta“ (+2)

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Dualität“ (+2)

Schließt einen oder mehrere Dämmerungs-Strike ab und sammelt 200.000 Punkten (+2)

Schließt einen Dämmerungs-Strike mit der passenden Woge ab (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Schließe die Exo-Mission //knoten.ovrd.AVALON// in der ETZ ab (+2)

Schließe über “Der Befreier-Pfad” am Strategietisch Beutezüge ab (+1)

Wöchentliche Lightfall-Kampagnen-Mission

Erledigt 3 Widerstands-Schlachtfelder in der saisonalen Playlist

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Vorhut-Operationen-Strikes mit passender Woge ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe: Verdiene 5000 EP (+1)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

In Lightfall und Season 20 gibt es viele Cosmetics zu entdecken. Schaut also diese Woche wieder bei Tess vorbei, was sie Neues im Angebot hat. Diese Woche könnt ihr beispielsweise mit einem Emote Stress abbauen oder euch den Sparrow “Wogende Strömung” passend zu euren Arkus-Rüstungsornamenten holen.

Der Sparrow “Wogende Strömung” kommt diese Woche für Glanzstaub ins Everversum

Das bekommt ihr diese Woche sonst noch für Glanzstaub bei Tess:

Exotisches Waffenornament für das Schwert “Die Klage” namens “Klagelied des Ritters”

Exotisches Emote “Ungestümer Schwarm”

Exotisches Emote “Stressball”

Exotisches Schiff “Velocimant”

Exotisches Sparrow “Antriebskraft”

Exotischer Sparrow “Wogende Strömung”

Exotische Geisthülle “AOKI/FAAS-Hülle”

Legendäres Emote “Mein großer Cowboyhut”

Legendäre Geist-Projektion “Daumen-Runter-Projektion”

Legendärer Teleporteffekt “Gläserner Auftritt”

Shader “Sieben Schwestern”

Shader “Geölte Gusszinnbronze”

Tipp: Vergesst auch für Shader nicht bei Ada-1 vorbeizugehen. Sie bietet in Lightfall nun vergessene Farben an, die eure Sammlung und Auswahl einmal pro Woche ebenfalls noch erweitern könnten.

Was gefällt euch derzeit bei den Aktivitäten in Destiny 2 am besten? Ist es vielleicht der neue Raid oder doch die Exo-Mission //knoten.ovrd.AVALON// mit dem guten alte und stets grummligen Asher Mir?

