Bungie kündigt Änderungen an Destiny 2 an – „Gott sei Dank, haben sie auf uns gehört“

Nerdkultur: House of the Dragon Staffel 2, Folge 1: Analyse

All of Us Strangers – Trailer zum emotionalen Drama auf Disney+

Two and a Half Men – Trailer zur 11. Staffel mit Jon Cryer und Ashton Kutcher

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

So wird das diskutiert: Gerade der Warlock-Helm ist ein heißes Thema, weil der sich wie ein kleiner „Well of Radiance“ anfühlt und ein sehr mächtiger Support ist.

Den Warlock-Helm „Speaker’s Sight“ (Sicht des Sprechers) sieht Bungie auch als Problem. Es sei zu leicht sehr viele Orbs im PvP zu erzeugen. Man will zwar Spieler ermutigen zu heilen, aber aktuell sei es zu krass. Die Orb-Generation wird daher im PvP ausgesetzt. Langfristig will man das Item noch mal balancieren.

Was ändert Bungie an der Khostov? Bei der Khostov hat man einen Bug festgestellt: Eigentlich wollte man den Rückstoß nur bei abprallenden Kugeln verringern. Doch der Vorteil habe das ganze Magazin betroffen, dadurch habe die Khostov maximale Stabilität erreicht und sie damit viel leichter nutzbar gemacht las jedes andere Automatik-Gewehr. Daher wird man den Bug fixen, aber die Stabilität der Waffe im Gegenzug von 30 auf 72 erhöhen.

In Dragon Ball: Sparking! ZERO erwarten euch jede Menge Charaktere

All of Us Strangers – Trailer zum emotionalen Drama auf Disney+

Gestern am Donnerstag wurde genau der Nerf angekündigt (via bungie ).

Das war die Befürchtung : In den letzten Tagen gab es auf reddit immer wieder Threads, die ungefähr so abliefen:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to