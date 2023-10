Im Rahmen des Final Fantasy XIV Fan Festivals in London spielte Naoki Yoshida das MMORPG live im Stream. Er stellte sich den Kämpfen aber nicht alleine, sondern mit seinem großen Idol Hironobu Sakaguchi. Der trollt den Director und Producer nach traditioneller MMORPG-Art.

Wo haben Yoshida und Sakaguchi gespielt? Der Live-Stream mit Final-Fantasy-XIV-Producer und -Director Naoki Yoshida sowie dem Erfinder der Final-Fantasy-Spielereihe Hironobu Sakaguchi fand im Rahmen des Final-Fantasy-XIV-Fan-Festivals statt. Der Stream wurde am zweiten Eventtag auf der Bühne des Excel London aufgenommen und kann auf Youtube nachgeholt werden.

Auf dem Fan Fest nahmen beide Entwickler an mehreren Panels teil. Dabei sprach Sakaguchi davon, dass er teilweise bis zu 80% seiner Zeit in dem MMORPG verbrachte. Yoshida stellte Sakaguchi auch die Frage, ob er am Spiel mitentwickeln wolle.

Wir waren übrigens vor Ort und haben ein paar Impressionen für euch:

Welche Inhalte haben die beiden in Angriff genommen? Der erste Kampf, dem sich die beiden Entwickler stellten, war die Standardprüfung Prophetie – Golbez aus Patch 6.4. Darin bekämpft eine Acht-Mann-Gruppe die Final Fantasy XIV-Version des Bösewichts Golbez aus Final Fantasy IV.

Der zweite Kampfinhalt war Abyssos – Fünfter Kreis aus der aktuellen Acht-Mann-Raid-Reihe Pandæmonium. Den Abschluss machten sie mit dem Level-50-Kampf Revanche in den Ruinen .

Für alle Kämpfe stellten sich Yoshida und Sakaguchi Gruppen mit dem Party-Finder zusammen. Ihre sechs Kumpanen waren also zusammengewürfelte Spieler. Während Naoki Yoshida seine Lieblingsklasse Schwarzmagier, einen Angreifer, ins Feld führte, trat Hironobu Sakaguchi als Paladin an, ein Verteidiger, also ein Tank.

Hart getrollt: Yoshida spielt mit seinem großen Idol, doch Sakaguchi treibt nur Schabernack

Wie hat Sakaguchi Yoshida getrollt? Das meiste “Trolling” geschah direkt im ersten Kampf gegen Golbez. Hironobu Sakaguchi war als Haupt-Tank Ziel eines schweren Tank-Busters. Als dieser jedoch startete, rannte er zielsicher auf Naoki Yoshida zu und versuchte, ihn mit in den Meteoriten-Schaden zu erwischen – erfolgreich:

Etwas später im gleichen Kampf versucht er es noch ein zweites Mal, findet Naoki Yoshida jedoch nicht. Aufgrund eines Debuffs überlebt Sakaguchi leider selbst den Tank-Buster nicht.

Der Final-Fantasy-Schöpfer war jedoch nicht das einzige Opfer: Heiler Alva Alvitr sprang über den Rand der Arena und zog Naoki Yoshidas Charakter mit der Fähigkeit “Rettung” mit sich in den Tod:

Was ist ein Tank-Buster? Die sogenannten Tank-Buster sind sehr starke Angriffe gegen Tanks. Tank sind in Final Fantasy XIV die Klassen Paladin, Dunkelritter, Krieger und die Revolverklinge. Tank-Buster richten sich automatisch gegen den Spieler-Charakter mit dem höchsten “Feindschaftslevel”; also der Charakter, auf den der Bossgegner aktuell zielt. Das sind in den meisten Fällen die Tanks. Ein Tank-Buster verursacht sehr hohen Schaden sowie starke Debuffs. Ein Nicht-Tank hält dies zumeist nicht aus, weswegen Tanks diese Angriffe je nach Kampf alleine oder mit dem Off-Tank ausbaden .

Was ist die Fähigkeit Rettung? Rettung ist eine Heilerfähigkeit, die mit Stufe 48 freigeschaltet wird. Sie erlaubt es euch einen anderen Charakter innerhalb von 30 Fuß zu euch zu ziehen. So können andere Spieler mit einer schnellen Reaktion aus einem Flächeneffekt gerettet werden. Oder sie können in einen solchen hineingezogen werden.

Was waren die Reaktionen auf das Griefing? Hironobu Sakaguchi ist im Stream sichtlich glücklich über seinen ersten Meteoriten-Kill und nur etwas enttäuscht darüber, es nicht zweimal geschafft zu haben. Naoki Yoshida hingegen erscheint zuerst leicht panisch, versinkt dann jedoch kichernd in seinem Stuhl.

Die das Team unterstützenden Übersetzer können sich das Lachen ebenfalls nicht verkneifen. Der kommentierende Toshio Murouchi, der Global Community Producer von Final Fantasy XIV, lehnt sich weit in seinem Stuhl zurück. Scheinbar möchte er die Leinwand hinter ihnen sehen, um einen besseren Blick auf das Geschehen zu bekommen. Er lacht: Sie sind K.O. !

Die Reaktionen auf Yoshi-Ps vorzeitiges Ableben im Kampf waren grandios.

Das Publikum in der Halle reagiert mit lautem Gelächter und Applaus. Es passiert schließlich nicht alle Tage, dass das große Idol und Vorbild eines Director und Producer diesen in seinem eigenen Spiel nach bester MMORPG-Kunst grieft.

An anderer Stelle brachte Hironobu Sakaguchi Naoki Yoshida aber nicht zum Lachen, sondern zum Weinen:

