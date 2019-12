In Dead by Daylight werden gerade einige Spieler gebannt. Die Strafen dauern aber nur sehr kurz an. Was ist da los?

Dead by Daylight kränkelt auch nach Jahren noch an einigen Problemchen, doch eines davon ist von den Spielern selbst gemacht: Disconnecter.

Wann immer ein Spieler während einer laufenden Partie das Match verlässt, ist das Team der Überlebenden im klaren Nachteil. Mit nur 3 anstelle von 4 Überlebenden lässt sich das Match nur noch schwer gewinnen.

Zuletzt gibt es noch ein paar Spieler, die dem Killer einfach Punkte verweigern wollen, indem sie das Spiel verlassen, bevor er sie aufhängen kann.

Solch ein Verhalten wurde bisher kaum bestraft – doch das wird sich nun ändern.

Warum disconnecten Spieler? Für das Disconnecten in Dead by Daylight gibt es viele Gründe. Einige Spieler sind wütend, wenn sie vom Killer als erstes gefunden werden. Andere Spieler fühlen sich vom Killer „unfair behandelt“, weitere haben keine Lust auf ihre Team-Kollegen und manch ein Duo verlässt das Spiel, sobald einer der beiden Spieler getötet wurde.

Doch das Disconnecten zählt in Dead by Daylight in jedem Fall als unsportlich und soll deswegen mit Strafen belegt werden.

Was wird nun getan? Bis morgen, den 19. Dezember 2019, testen die Entwickler in der PC- und Switch-Version von Dead by Daylight ein neues Strafen-System.

Das erkennt Spieler, die disconnecten und belegt diese dann mit einer Strafe. Sie können nach einem Disconnect für eine Weile kein Spiel mehr betreten und müssen warten. Sollten sie nach Ablauf der Strafe wieder disconnecten, wird eine höhere Strafe verhängt. Das Ausmaß der Strafe und die Dauer der Sperrung wird demnach immer größer, wenn man das Spiel häufig vorzeitig verlässt.

Das Ausmaß der Strafen nimmt allerdings wieder ab, wenn man über viele Partien bis zum Ende bleibt und nicht vorzeitig disconnected.

Ihr sucht noch den perfekten Killer für euch? Hier stellen wir alle vor.

Aktuell nur Mini-Strafen: Da das System gegenwärtig nur ein Test ist, fallen die Strafen auch extrem kurz aus. Wer ein Spiel verlässt, wird mit einer Strafe von 30 Sekunden belegt – kein großes Hindernis also. Da schenkt man sich ein Glas Cola ein und kann dann schon weiterspielen.

Die Community Managerin notQueen betont hierbei, dass das mit Absicht so ist. Das System wird getestet und es kann vorkommen, dass einige Spieler zu Unrecht mit Strafen belegt werden. Die Entwickler wollen das System erst auf Herz und Nieren prüfen, weshalb die Dauer der Strafen gegenwärtig so kurz ist. Wenn das System voll einsatzfähig ist, werden die Strafen entsprechend höher ausfallen.

Der Test dauert jedoch nur ein paar Tage an und soll den Entwicklern erstes Feedback geben, um das System zu verfeinern. Bis es dann permanent und in umfassender Funktionalität live geht, werden sicher noch einige Wochen vergehen.

Findet ihr es gut, dass Disconnecten in Dead by Daylight bald geahndet wird? Oder sollte sowas nicht gemacht werden?