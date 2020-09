In CoD Warzone gibt es versteckte Bomben, doch kaum einer nutzt sie

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Die Giftgas-Flaschen funktionieren sonst wie die roten Flaschen. Wenn ihr also im Spiel gerade eine dicke Bombe braucht und so eine Flasche herumliegen seht, dann zögert nicht, sie aufzusammeln und als improvisierten Sprengkörper zu nutzen. Ganz andere Bomben findet ihr hingegen in Bunker 11 . Dort könnt ihr eine waschechte Atombombe bewundern und gleich noch eine kostenlose Blaupause einsacken.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Was hat es mit den Kanistern auf sich? Am 5. August wurde mit Season 5 ein großes Update für Warzone veröffentlicht. Das änderte unter anderem große Dinge, wie das Stadion auf der Map. Es gab aber auch einige kleine Sachen, wie eine Anpassung der Gulag-Waffen, neue Gewehre oder der Kaufstationen.

In Call of Duty: Warzone sind nach einem Patch überall Gas-Kanister aufgetaucht. Die sind aber nicht nur Deko, sondern lassen sich als effektive Bomben improvisieren. Findige Spieler haben das rausgefunden.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. − 2 = 7

Insert

You are going to send email to