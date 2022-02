CoD Warzone & Vanguard schenken euch Bundle für 20 € und Doppel-XP für vermasselten Season-Start

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

Was haltet ihr von dieser Geste? Schaut ihr am Wochenende rein und sackt ein paar Bonus-XP ein? Teilt eure Gedanken gern mit uns in den Kommentaren.

Wie bekomme ich das Bundle? Ihr müsst euch in der Zeit einloggen, in der das Event läuft. Wählt dann den Menü-Punkt „Shop“ und sucht das kostenlose Bundle.

Schaut in der Zeit vom XP-Event auf jeden Fall ins Spiel – wenn auch nur kurz. Die Geschenke gibt es nur so lange, wie das Event läuft.

Am Wochenende gibts fette Boni bei Call of Duty für Warzone und Vanguard:

Call of Duty möchte sich bei euch für eure Geduld bedanken, nachdem die Season 2 um einige Wochen verschoben wurde. In Warzone und Vanguard gibts dafür ein Doppel-XP-Wochenende, ein dickes Cosmetic-Bundle und Stufen-Sprünge für den Battle Pass.

