Fans von CoD Vanguard „verlieren die Geduld“ – Update der Season 2 enttäuscht

Einen Tag nach dem „Season 2“-Update von Call of Duty: Vanguard sind die Reaktionen größtenteils negativ. Die Stimmung bei den Fans ist teils angespannt und aggressiv, teils zeigen sich die Spieler niedergeschlagen und desillusioniert. MeinMMO fasst die Reaktionen zusammen.

Auch dank Vanguard ist Call of Duty im schlechtesten Zustand seit Jahren. Um diesem Negativ-Trend entgegenzuwirken, haben Activision und Entwickler Sledgehammer Games die gemeinsame Season 2 für Vanguard und Warzone um Wochen verschoben.

Die Zeit wollten sie nutzen, um den Shooter wieder in Ordnung zu bringen.

Doch auch nach Verspätung und massig neuem Content kann die Season 2 die Vanguard-Spieler nicht überzeugen. Der WW2-Shooter leidet vor allem noch unter alten Problemen, die nicht verbessert wurden.

„Der Season 2 Launch hat das Spiel noch kaputter gemacht …“

Wie sind die allgemeinen Reaktionen? Trotz Verschiebung des Updates sind die größten Probleme von CoD Vanguard weiterhin im Spiel. Aber mit dem Patch kamen auch neue Probleme – manche davon sind nervige Oberflächlichkeiten wie kaputte Skins, andere sorgen für Verbindungsprobleme.

Dementsprechend fallen die Reaktionen in der Community aus, die ihre „Geduld verliert“ (via reddit):

The FilmMakerGuy schreibt auf reddit: „Hat noch jemand den Eindruck, dass sie nach Neujahr einfach aufgehört haben, sich zu kümmern?“

ChiefAnarchy sagt auf reddit: „Das ist inzwischen eine Beleidigung. Das Spiel ist ein verdammtes Chaos.“

Diese Probleme sind weiterhin im Spiel: Große Latenz-Schwierigkeiten und ein kaputter Aim-Assist sollen weiter im Spiel sein (via reddit). Das Starten von Spielen in einer Gruppe ist ebenfalls weiterhin problematisch.

Auch die Schild-Meta nervt Spieler aufgrund fehlender Waffen-Balance im neuen Patch weiter. Dazu sollen Spawns schlechter sein als bisher. So starten Gegner die Runde mitten im feindlichen Team (via reddit)

Diese Probleme kamen dazu: Durch die Patch-Verschiebung haben Spieler nur 44 Tage statt die üblichen 56 Tage, um bis Battle-Pass-Level 100 zu spielen. In Warzone stehen zwar 71 Tage für den Battle Pass bereit, doch dass 2 verschiedene Daten angezeigt werden, spricht nicht für das Update.

Spieler berichten auch davon, dass sie nicht weiter kommen als das Hauptmenü (via reddit). Dazu kommt, dass der Level-100-Skin in gleich mehrfachter Hinsicht fehlerhaft dargestellt wird (via reddit).

Wie kommen die neuen Inhalte an? Zu dem neuen Bomber-Killstreak gibt es noch sehr wenige Meinungen, was wohl auch daran liegt, dass nur die besten Spieler ihn nutzen können. Die neuen Maps werden hingegen kontrovers diskutiert. Casablanca spaltet die Community, Gondola hingegen wird zerrissen:

@iOrdyh schreibt auf Twitter: „Ich weiß, es ist erst der 1. Tag, aber Casablanca ist eine Top-8-Map und Gondola ist eine der schlechtesten 3 Maps in Vanguard.“

@EDoggM tweetet: „Casablanca und Gondala sind schreckliche Maps!“

Deutlich negativ sind aber die Reaktionen zu den neuen Zombies-Inhalten, die einen Löwenanteil vom Season-2-Content ausgemacht haben.

Neue Zombie-Inhalte überzeugen nicht: „Ich kann es nicht ertragen“

Wie sind die neuen Zombie-Inhalte? Season 2 brachte zwar viele neue Inhalte für Zombies-Fans, überzeugen konnten sie die Spieler aber nicht. Der neue Content sei genauso schlecht wie die ungeliebte Zombies-Map ‚Der Anfang‘, nur größer und etwas schöner.

In einem neuen Video von YouTuber PrestigeIsKey erkennt man schon an der Video-Struktur, wie unzufrieden er mit dem Zombie-Content ist. Das Video mit dem Titel „Terra Maledicta SUCKS – Zombies brauchen eine Wiederbelebung …“ dauert 10:50 Minuten.

Bereits nach den ersten 45 Sekunden hat er alle positiven Gedanken formuliert – und verbringt den Rest des Videos mit dem Negativen. So sagt er zum Beispiel: „Ich hasse es so sehr. Ich kann es nicht ertragen.“

Die Spieler stimmen dieser Meinung zu:

Pez 7k schreibt in einem Kommentar zu dem Video: „Das kann man nicht reparieren, Treyarch sollte einfach zugeben, dass sie es versaut haben und Vanguard Zombies sein lassen.“

@The_Rmxzh versucht, die Stimmung in einem erfundenen Dialog einzufangen:

CoD Zombies-Spieler: „Wir hassen Der Anfang.“

Sledgehammer Games: „Alles klar, haltet durch bis zum nächsten Update, Jungs.“

Auch Sledgehammer Games: „Wir haben Der Anfang buchstäblich neu aufgesetzt und euch eine ganze Saison darauf warten lassen, lmao.“

Auch, wenn die Season 2 in Warzone bei den Fans deutlich besser punkten kann – Call of Duty ist gerade in einer schwierigen Situation.

Das zeigen nicht nur die Reaktionen aus das Update in CoD Vanguard. Auch, dass Modern Warfare 2 und Warzone 2 so früh angekündigt wurden wie noch kein Call of Duty davor, zeigt die prekäre Situation des Shooter-Giganten. Das sieht auch Activision so, die offen zugeben, dass sie es aktuell „versaut“ haben:

