Der Twitch-Streamer TimTheTatman zeigt auf Twitter, wie er mit Campern in Call of Duty: Warzone umgeht. So stürmt er mit seinem Team und einem Helikopter einen beliebten Camper-Spot.

Hierum geht es: TimTheTatman ist bekannt für seine impulsive und lustige Art in Streams. So wurde er mal nur Sekunden vor einer großen Belohnung gekillt, doch lachte nur lauthals darüber.

Nun zeigt er sein Können und seine Abneigung gegenüber Campern. In einem lustigen Twitter-Clip stürmte er den Tower am Flughafen von Verdansk, einen beliebten Camper-Spot, um gleich mehrere Kills zu landen.

Helikopter-Jagd auf Camper

Das ist der Clip: Das Video hat der Streamer selbst auf Twitter hochgeladen und hat dort bereits über 8.000 Likes gesammelt:

Zunächst fliegt der Streamer mit einem Helikopter und seinem Team an den Tower am Flughafen ran. Von dort ballert er bereits mehrere Magazine und schlussendlich auch einen Schuss vom Raketenwerfer in den Tower rein und landet damit den ersten Kill.

Danach möchte er das Camper-Nest ganz auslöschen und springt aus dem Hubschrauber. Dabei verpasst er jedoch das Fenster vom Tower und landet am Boden. Der Streamer stürmt ins Gebäude und zieht sich per Seilzug hoch. Er sagt dann noch: „Das werden sie niemals erwarten!“

Und er sollte recht behalten, denn oben im Turm angekommen, warten zwei überraschte Gegner auf ihn, die er ausschalten kann. Wie einen Sieg feiert er die Kills der beiden und brüllt laut rum: „Ich hab sie, Jungs!“

Gibt es noch mehr solcher Kills? Camper sind immer wieder gefundenes Fressen für Spieler. Zuletzt schaltete ein Spieler in CoD: Modern Warfare drei Camper aus, die ihn dabei überhaupt nicht beachtet haben.

Ein anderer Spieler hat einen ahnungslosen Camper gleich 3-mal an der gleichen Stelle erledigt. Dieser ahnte davon nichts und kam immer wieder zurück zu seinem Camper-Spot, wo der gnadenlose Killer auf ihn gewartet hat. Zuschauer haben die Spieler daraufhin ausgelacht und der Clip wurde ein Hit auf reddit.