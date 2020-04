In Call of Duty: Modern Warfare hat ein Spieler eindrucksvoll gezeigt, wie man einen Camper ausschalten kann. Gleich 3-mal erwischt er ihn an derselben Stelle.

Das ist passiert: Auf reddit ist ein Clip aufgetaucht, der gleich 3 Kills innerhalb kürzester Zeit zeigt. Das Besondere: Es trifft immer den gleichen Spieler an der gleichen Stelle – Einen Fenster-Camper.

Damit zeigt der reddit-User „stealyourmango808“ eindrucksvoll, wie man mit einem Sniper umgehen kann, der immer wieder an dieselbe Stelle zurückkehrt.

CoD MW: Juggernaut zerstört 12 Camper – Die sind völlig machtlos

Sniper lässt sich gleich 3-mal ausschalten

Das ist der Clip: Ganze 12.000 Upvotes (7. April, 11 Uhr) hat das Video auf reddit bereits und hunderte Zuschauer lachen in den Kommentaren über den verwirrten Sniper:

stealyourmango808 sieht seinen Gegner in einem Fenster stehen und schleicht sich von hinten an ihn ran und eliminiert ihn mit seinem Messer. Danach geht er aus dem Haus raus und sieht, dass der eliminierte Gegner direkt wieder zurück zu seinem alten Spot geht. Er läuft also hinterher und schaltet ihn erneut aus.

Beim 3-mal sieht man dann, wie der Camper im Flur stehen bleibt und wahrscheinlich versucht, stealyourmango808 beim nächsten Camper-Überfall selbst zu erwischen. Doch „mango“ geht wieder die große Runde ums Haus und schafft es erneut, mit ein wenig Gedrängel, hinter den Sniper zu kommen und einen dritten Vollstrecker anzusetzen. Die Demütigung ist perfekt und der Camper wohl vorerst bekehrt.

Wie reagieren Zuschauer darauf? Es gibt viel Spott für den erledigten Sniper. Viele Spieler können nicht verstehen, wie man immer wieder an die gleiche Stelle zurückkehren und dabei nicht seinen Rücken schützen kann. Der User „Luna-Deus“ fragt, wie viele Lektionen der Sniper denn noch lernen möchte.

Andere Zuschauer meinen, dass an dieser Stelle sicherlich ein Sniper geboren wurde, der nur noch mit Claymores spielt.

Gibt es noch mehr solcher lustigen Clips? Immer wieder sorgen solche Videos in Modern Warfare und Warzone für Aufsehen.

In Warzone lies ein Spieler seinen Helikopter auf den Gegner fallen und sorgte damit für einen spektakulären Kill.

Ein anderes Video in Modern Warfare sorgte für Begeisterung, denn dort warfen zwei Spieler zeitgleich eine Granate. Diese trafen dann in der Luft und prallten voneinander ab. Am Ende gab es sogar dadurch einen Kill.