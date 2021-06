In Call of Duty: Warzone gibt es haufenweise Waffen und noch mehr Faktoren, warum genau die eine Waffe gerade am besten zu einem selbst passt. MeinMMO liefert euch einen weiteren Faktor: Die Sturmgewehre mit den Setups, die das beste Kills/Tode-Verhältnis der Waffen bieten.

Ein effizienter Weg um in Spielen wie Call of Duty: Warzone besser zu werden, ist Nachahmung. Wer sich Gameplay von Profis anschaut und Tipps von den Besten nutzt, der spielt zwangsläufig besser – wenn das Training dabei nicht zu kurz kommt. Das gilt auch bei den Waffen.

Der CoD-YouTuber und Warzone-Experte „JGOD“ hat deshalb die beiden Waffen-Setups von Sturmgewehren herausgesucht, mit denen die Spieler den besten K/D-Schnitt haben (via Twitter). Dafür nutzte er das Daten-Tool „Warzone Ranked“ (via wzranked.com). MeinMMO zeigt euch die Waffen mit den entsprechenden Setups und gibt eine Einschätzung dazu.

Was ist die K/D? Das „Kills zu Tode“-Verhältnis ist der beliebteste Wert, um die Fähigkeiten eines Spielers in Call of Duty einzuschätzen. Die Kennzahl setzt die gelandeten Kills mit den Toden ins Verhältnis und zeigt, ob ihr mehr gestorben seid oder gekillt habt. Dabei werden einfach die Kills durch die Tode dividiert. Eine K/D von 1,0 heißt, dass ihr genauso viele Kills gesammelt habe wie Tode. Bei einem Wert von 0,5 habt ihr nur die Hälfte der Kills im Verhältnis zu euren Toden und bei 2,0 doppelt so viele Kills wie Tode. Das „Kills zu Tode“-Verhältnis ist der beliebteste Wert, um die Fähigkeiten eines Spielers in Call of Duty einzuschätzen. Die Kennzahl setzt die gelandeten Kills mit den Toden ins Verhältnis und zeigt, ob ihr mehr gestorben seid oder gekillt habt. Dabei werden einfach die Kills durch die Tode dividiert. Eine K/D von 1,0 heißt, dass ihr genauso viele Kills gesammelt habe wie Tode. Bei einem Wert von 0,5 habt ihr nur die Hälfte der Kills im Verhältnis zu euren Toden und bei 2,0 doppelt so viele Kills wie Tode. Mehr zur K/D-Rechnung in Warzone findet ihr hier

Setups der AK-47 aus Cold War und CR-56 AMAX führen das K/D-Ranking

Welche Sturmgewehre liegen bei der K/D ganz vorn? Das sind die AK-47 aus Cold War und die CR-56 AMAX aus Modern Warfare. Die beiden Waffen stehen bei WZ Ranked mit Blick auf die K/D auf Platz 1 und 3. Zwischen den beiden steht noch die Schrotflinte „Strassenfeger“, die jedoch deutlich weniger gespielt wird als die AK und die AMAX:

CR-56 AMAX: K/D der Spieler – 1,26

AK-47 aus Cold War: K/D der Spieler – 1,14

Wie sieht das beste K/D-Setup der AMAX aus? Mit einer K/D von 1,72 kann sich ein Setup der AMAX durchsetzen, das nur für Spieler mit einem guten Sinn für Rückstoß interessant ist. Die AMAX hat einen spürbaren Rückstoß und verlangt im Vergleich zur ebenfalls sehr beliebten Kilo 141 viel stärkere Korrekturen beim Feuern. Spieler des K/D-Setups verzichten jedoch auf einen Vordergriff, wodurch die Waffe noch schwerer zu kontrollieren ist. Mit dem VLK-Visier ist die AMAX mit diesem Setup trotzdem auf Reichweite getrimmt.

Warzone: AMAX K/D-Setup

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: XRK Zodiac S440

Visier: VLK 3,0x-Visier

Munition: 45-Schuss-Magazin

Extra: Fingerfertigkeit

Statt des stabilisierenden Griffes ist das Extra „Fingerfertigkeit“ angesagt. Damit verringert ihr eure Nachlade-Geschwindigkeit und seid schneller wieder bereit, wenn dem Magazin die Puste ausgeht. Ansonsten weicht das Setup nicht von den üblichen Meta-Setups in Season 3 ab.

Wie sieht das beste K/D-Setup der AK-47 aus Cold War aus? Das AK-Setup setzt ein größeres Ausrufezeichen und glänzt mit einer K/D von 1,93 – ein starker Wert in Warzone. Die AK-47 ist dabei eher für den Nahkampf gedacht und wandelt auf den Spuren der FFAR 1, die in Season 2 den Nahkampf dominierte. Mit einer Time-to-Kill von 500 Millisekunden bei Brust-Treffern und ihrer angenehmen Mobilität ist die AK aus Cold War ein verlässlicher Begleiter im Kampf auf kurzen Distanzen. Die Waffe bleibt dabei stabil genug, um auch mittlere Distanzen abzudecken.

Warzone: AK-47 K/D-Setup

Lauf: 20″ Speznas-RPK-Lauf

Laser: Tigerteam-Scheinwerfer

Visier: Mikroflex LED

Schaft: KGB-Skelettschaft

Munition: 45-Schuss

Das Setup geht voll auf Mobilität und holt sich über den großen Lauf die wichtige Kugelgeschwindigkeit. Auf Rückstoß-dämpfende Aufsätze verzichtet das Setup komplett – die AK-47 aus Cold War ist im Nahkampf am stärksten und soll auch hier benutzt werden.

Die Qual der Waffen-Wahl war in Warzone noch nie so groß. Neben der AMAX und der AK aus Cold War könnt ihr aus mehr als 20 Waffen wählen, die aktuell als „Meta“ eingestuft werden. Probiert euch aus, spielt mit verschiedenen Setups herum und verwendet Waffen, mit denen ihr viele Kills landet. In Warzone besser zu werden ist manchmal gar nicht so leicht – doch die richtige Waffe kann dabei den Unterschied ausmachen.