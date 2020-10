Der Operator Ghost versucht nun schon seit dem Start der Call of Duty: Warzone die Geschehnisse vor der Evakuierung von Verdansk aufzuklären und schickt euch auch mit Season 6 auf Intel-Missionen. Hier gibt’s die Standorte der Geheimdaten zur Mission „Geheime Pfade“.

Was sind Intel-Missionen? Das sind kleine Story-Missionen die ihr im Herausforderungs-Tab des Menüs von Call of Duty: Warzone prüfen könnt. Unter dem Punkt „Missionen“ findet ihr ganz rechts den Tab „Geheimdaten“. Auch mit dem Start der Season 6 gibt’s eine „Geheim-Mission“ für euch.

Ghost schickt euch hier auf eine Schnitzel-Jagd quer durch die Warzone-Stadt Verdansk, um die Geschehnisse vor der Evakuierung aufzuklären und die Machenschaften der bösen Jungs zu verstehen.

Für die Aufgaben der Season 6 Teil 1 müsst ihr insgesamt 6 Intels sammeln und könnt damit schnell 37.500 Erfahrungspunkte mitnehmen. Damit ihr die Intels der Mission „Geheime Pfade“ nicht allein suchen müsst, findet ihr hier die Standorte und Tipps, die euch beim Erledigen helfen. Die Lösungen der anderen Intel-Missionen findet ihr hier:

Ghost schickt euch auf eine kleine Story-Mission durch Verdansk.

So löst ihr die 7 Schritte der Intel-Mission in CoD Warzone

Tipps: Bevor ihr startet, schaut euch die Notizen in den Aufgaben an. Es gibt Berichte, dass die Mission erst korrekt zählt, wenn ihr einen Blick auf die Notiz geworfen habt.

Ihr könnt pro Match nur ein Intel aus der Mission erledigen und den nächsten Schritt erst wieder in einer neuen Runde abschließen. Es ist allerdings möglich, Geheimdaten aus anderen Intel-Missionen in einer Runde zu sammeln. Habt ihr zum Beispiel Season 5 Teil 3 noch nicht, könnt ihr ebenfalls ein Datenpaket dieser Mission abhaken.

Erledigt die Mission am besten im Modus „Beutegeld“ oder „Blutgeld“. Hier könnt ihr immer wieder respawnen und habt deutlich mehr Versuche pro Match. Seid ihr mit einem Team drin, muss jeder von euch die Daten eigenhändig auflesen.

Achtung Bug: Es kommt immer wieder zu Berichten, dass Spieler manche Intels nicht aufheben können. Solltet ihr davon betroffen sein, könnt ihr dagegen aktuell nichts unternehmen und müsst auf einen Patch hoffen.

1. Finden Sie die Position aus der Nachricht von Ghost

Belohnung: 2.500 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Landet nördlich des Krankenhauses und haltet euch Richtung Zug-Gleise. Hier oben fährt der Loot-Zug in einen Tunnel und links am Eingang findet ihr auf ein paar Holzbrettern die goldene Münze von Ghost und damit die ersten Geheimdaten.

2. Metro-Alarme wurden ausgelöst

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Die nächsten Intel-Daten gibt’s in der U-Bahn-Station „Barakett Shopping District“, die ihr südwestlich des Rummelplatzes findet. Westlich von Downtown seht ihr 2 Kanalbrücken und die südliche der beiden liegt schon sehr nah in dem Festplatz inklusive Riesenrad.

Betretet die Haltestelle über den Haupteingang und nehmt gleich links die Durchgang. Folge der Treppe nach unten und haltet euch Geradeaus. Unten seht ihr dann eine Tür gegenüber eurer Position. Geht in den Raum mit der Tür und an dem Terminal dort könnt ihr euch die 2. Geheimdaten mitnehmen.

3. Eine radiologische Bedrohung wurde entdeckt

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Hier geht’s wieder in die U-Bahn, dieses Mal in die Haltestelle „Verdansk Center“ östlich vom Stadion. Geht denselben Weg wie beim letzten Punkt: Durchgang links, runter, gegenüber durch die Tür und rechts in der Ecke findet ihr auf einem Schreibtisch die Geheimdaten.

Die U-Bahn hat sogar noch mehr Geheimnisse. In einer versteckten Haltestelle könnt ihr einen Waffen-Bauplan einsacken.

4. Eine Lieferung aus dem radiologischen Labor ist eingetroffen

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Jetzt geht es wieder in den Bereich beim Krankenhaus. Fliegt die Klinik vom Norden her an und an dem großen Kranke-Hochhaus vorbei. Unter dem Heli-Port seht ihr einen Vorsprung mit einigen Fenstern. Landet auf dem Vorsprung und springt durch da Fenster ganz links. Schon seht ihr vor euch einen Mülleimer. Unterdrückt euren Ekel und popelt das 4. Intel aus dem Abfall.

5. Ein Geheimcode könnte neue Türen öffnen

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Nummer 5 findet ihr im Korvnik Farmland. Sucht im nördlichen Teil der Farm, südöstlich des Stadions. Geht von Süden aus in die größte Scheune hier und im Erdgeschoss lässt sich zimelich genau in der Mitte des Hauses ein Keypad bedienen. Den Code gibt euch die Notiz der Geheimdaten:

49 28 51 63

Tretet ein und links an der Lampe warten die vorletzten Geheimdaten auf euch.

6. In einem Safe eingeschlossene Geheimnisse

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Die letzten Daten sind im Tresorraum der Bank von Verdansk versteckt. Lauft von Nordosten her in das Geldhaus, das südlich des Parlaments zu finden ist. Haltet euch rechts und nehmt die Tür gegenüber vom Eingang. Eine Treppe später steht ihr schon vor der großen Tresor-Tür. Hinten links bei den Schließfächern gibt’s dann die letzten Geheimdaten .

7. Radioaktives Material wurde waffenfähig gemacht

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Für die letzte Aufgabe braucht ihr nichts mehr zu tun. Ghost ist so zufrieden mit euch, dass er die letzten 5.000 EP ohne weitere Aufgabe spendiert und die Intel-Mission „Geheime Pfade“ ist erledigt.

Wenn ihr euch das Ganze nochmal im Videos ansehen wollt, schaut beim deutschen YouTuber „Saesh“ vorbei. In nicht einmal 4 Minuten zeigt er euch alle Intels im Schnelldurchlauf. Das Video binden wir hier für euch ein:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Die kleine „Story-Kampagne“ der Warzone gibt Einblicke in die Geschehnisse rund um den Angriff auf Verdansk und bringt ordentlich Erfahrungspunkte. Das kann eine angenehme Abwechslung zu dem schwitzigen Battle Royale sein, in dem ihr mit den besten Waffen der Warzone auf die Jagd nach Feinden geht. Manchmal tut das ganz gut.