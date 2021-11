CoD Vanguard: Wie lange dauert die Kampagne? So viel Spielzeit braucht ihr

Call of Duty: Vanguard lässt euch als Teil der Vanguard-Truppe in der Solo-Kampagne den 2. Weltkrieg erleben. Doch wie lange dauert der Spaß? Ist der Victory Day schon nach wenigen Stunden erreicht oder müsst ihr euch mehr Zeit nehmen, bis die Nazis besiegt sind? Hier auf MeinMMO erfahrt ihr die Länge der Kampagne im Single-Player-Modus.

Was steckt alles in der Kampagne? In der Solo-Kampagne von Vanguard spielt man in der namensgebenden Spezialtruppe, in der Mitglieder aller möglicher Spezialeinheiten der alliierten Streitkräfte vertreten sind. Euer Ziel ist es, den fiesen Nazi-Schurken Oberst-Gruppenführer Hermann Wenzel Freisinger und sein geheimes Projekt Phoenix zu stoppen.

Dazu kämpft ihr euch auf diversen Kriegsschauplätzen durch neun verschiedene Missionen, darunter die bereits bekannte Schlacht um Stalingrad. Jede davon dauert zwischen 30 und 45 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit ihr euch beim Erkunden der Maps lasst und welchen Schwierigkeitsgrad ihr gewählt habt.

Länge der Single-Player-Kampagne von Vanguard liegt im Schnitt der Serie

Das ist die Länge der Kampagne in Vanguard: Gehen wir vom regulären Schwierigkeitsgrad und einem einigermaßen in Shootern kompetenten Spieler aus, dann dürfte die Kampagne zwischen 4,5 und 7 Stunden dauern.

Wer also flott spielt oder sehr gut ist, der dürfte schon nach einem guten Nachmittag nach Release die Nazis besiegt haben und Victory Day feiern dürfen.

Wie lange dauert eine CoD Kampagne im Schnitt? Mit einer Länge von durchschnittlich gut 5 Stunden liegt Vanguard im Schnitt der CoD-Reihe. Zum Vergleich: Der letzte Titel, Cold War, war auch nach gut 5 Stunden durchgezockt. Der bislang längste Titel der Reihe war Black Ops III, das gut sieben Stunden Spielzeit erforderte.

Die Kampagne is durch, was soll ich jetzt noch in Vanguard spielen? Zum Glück ist die Kampagne nicht das Einzige, was ihr im Game zocken könnt. Denn wer gern KI-Gegner umholzt, aber ungern allein spielt, der darf sich im neuen Zombie-Modus austoben und massig Untote erlegen.

Kompetitive Spieler hingegen metzeln sich in zig Spielmodi im Multiplayer und später im Jahr kommt dann auch endlich die neue Warzone mit der Pazifik-Map. Außerdem geht es nach Release noch zügig weiter: Hier ist die Roadmap für die Zeit nach dem Release von CoD Vanguard.