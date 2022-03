Spieler in CoD Vanguard bekommt saftige Strafe, weil er wohl absichtlich 280-Mal disconnected hat

Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

So viel zu Betrügereien beim Ranked-Play. Wie findet ihr das Durchgreifen der Entwickler? Wird das etwas ändern oder werden einfach weitere Schlawiner nachrücken, die weiter fröhlich disconnecten, wenn es für sie mies läuft? Lasst uns eure Meinung hier in den Kommentaren wissen.

So reagierte der Betroffene: Die Aktion der Entwickler kostet also dem erwähnten Spieler seinen Top-Rang und dürfte ihn auf die drittschlechteste Position zurückwerfen.

Anderseits verliert man durch Niederlagen wieder Punkte und kann so absteigen. Das will freilich niemand und um solche Konsequenzen des Scheiterns zu umgehen, führen skrupellose Spieler gern mal einen Verbindungsabbruch aus, wenn sich eine Niederlage abzeichnet. Eine Niederlage, die wegen des Disconnects nie stattfindet, wird nämlich nicht gezählt.

Was ist das Problem mit Ranked gerade? Im Ranked-Play von CoD Vanguard verdient ihr euch durch Siege Punkte und steigt so immer weiter in den Rängen auf. Je mehr Skill-Rating-Punkte (SR) man hat, desto höher liegt man im Rang. Die Skala geht hier bis 3.000 und mehr Punkten, wobei die letzte Einstufung nur 250 Spielern weltweit offensteht.

Call of Duty: Vanguard wird im Ranked-Play von Spielern geplagt, die unfaire Methoden nutzen, um trotz schwacher Leistung die oberen Ränge des Ranked-Play zu belegen. Ein Spieler, der besonders frech ausgenutzt hat, wurde jetzt hart bestraft. Lest die ganze Story hier auf MeinMMO!

