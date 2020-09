Neuer Gratis-DLC für CoD MW & Warzone ist da – Holt euch das Pack mit PS Plus

Zur Feier von Season 5 Reloaded können sich alle PS4-Spieler mit PS Plus jetzt das neue, exklusive Warzone-Kampfpaket für CoD: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone sichern – ohne zusätzliche Kosten. Wir erklären, was in dem neuen Combat-Pack-DLC steckt und wie ihr es bekommt.

Was ist das für ein DLC? Bei CoD: MW und Warzone erhielt die Season 5 vor Kurzem das große Mid-Season-Update. Unter der Bezeichnung Season 5 Reloaded brachte dieses Update allerlei neue Inhalte ins Spiel und nun bekommen PS-Plus-Abonnenten in diesem Zuge erneut einige zusätzliche Extras in Form eines neuen Mini-DLCs.

Dieser nennt sich Warzone-Kampfpaket (Saison 5 Reloaded) und kann mit einer gültigen PS-Plus-Mitgliedschaft ab sofort im PlayStation Store ohne weitere Kosten heruntergeladen werden.

Übrigens, dabei handelt es sich bereits um das 2. Kampfpaket der Season 5, denn schon kurz nach dem Start der Saison gab es das erste. Das ist offenbar ein Novum, denn bisher gab es nur ein solches PS-Plus-Paket pro Saison.

Das sind die Inhalte vom neuen Warzone-Kampfpaket (Season 5 Reloaded)

Das steckt im neuen Combat Pack: Auch in dem neuen Kampfpaket zur Season 5 Reloaded findet ihr im Prinzip fast ausschließlich kosmetische Items. Das Pack umfasst

einen epischen Operator-Skin für Otter

einen legendären Pistolen-Waffenbauplan

ein episches Messer

einen epischen Waffen-Talisman

eine epische Visitenkarte

ein episches Emblem

einen Token für 60 Minuten lang doppelte XP

Was soll man mit diesen ganzen Sachen anfangen? All diese Items lassen sich sowohl im traditionellen Multiplayer von CoD: Modern Warfare als auch bei Warzone verwenden – auch bei der Standalone Free-to-Play-Version.

Hier könnt ihr euch die Inhalte im Video anschauen:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

So bekommt ihr das neue Warzone-Kampfpaket (Season 5 Reloaded)

Zunächst einmal müsst ihr auf der PlayStation 4 spielen und benötigt ein aktives PS-Plus-Abo. Erfüllt ihr diese Voraussetzungen, dann folgt einfach diesem Link in den PS Store. Dort könnt ihr euch einloggen und euch den Mini-DLC direkt auf eure PS4 herunterladen:

Ihr könnt das Kampfpaket sonst aber auch direkt über den PS Store auf eurer Konsole oder den Ingame-Shop suchen und downloaden.

Was ist mit anderen Plattformen? Dieser Inhalt bleibt bis 1. Oktober 2020 exklusiv für Mitglieder von PlayStation Plus.

Falls ihr noch kein Warzone oder Modern Warfare habt: Besitzt ihr noch keines der Spiele, so könnt ihr sie euch hier für die PS4 holen:

Falls ihr bereits ein laufendes PS-Plus-Abonnement besitzt, ist CoD: Warzone für euch komplett kostenlos. Ohne PlayStation Plus müsst ihr für den Download des Battle Royale auf der PS4 zum Zwecke der Altersverifizierung 25 Cent zahlen.

Wie findet ihr das neue Kampfpaket für die Season 5 Reloaded? Nettes Extra oder könnt ihr mit solchem kosmetischen Schnickschnack nichts anfangen?