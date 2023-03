Spieler in CoD MW2 gruseln sich durch neuen Lobby-Sound – „Hat mich einige Tage erschreckt“

Es ist noch nicht Halloween und trotzdem erschrecken sich gerade viele Spieler in CoD MW2 durch einen gruseligen Sound in ihrer Lobby. Welcher Sound gemeint ist und was es damit auf sich hat, erfahrt ihr bei uns.

Was ist das für ein Sound? In Call of Duty Modern Warfare 2 haben sich viele Spieler in ihrer Lobby gegruselt. Grund dafür ist ein sehr penetrantes und verstörendes Schnaufen, das man nur hören konnte, wenn man in seiner Lobby wartete. Solltet ihr noch nichts von dem Sound gehört haben, zeigen wir euch hier eine Aufnahme dazu:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Viele Fans blieben nun erstmal mit gemischten Gefühle zurück, als sie das erste Mal von diesem Schnaufen hörten. So reagierten Spieler auf YouTube wie folgt:

“Ich fing an, mit meinem Mikrofon zu sprechen und sagte der Person, sie solle sprechen. Ich dachte, es wäre ein verrückter Computerhacker, der mich verarscht.” – Haki Senpai

“lmao yeah, hat mich zu Tode erschreckt” – Bup

“Ich habe mich gefragt, was ich gehört habe. Ging mir etwas auf die Nerven.” – The Chris Archive

“Es lässt mich ausflippen! Wie kann ich das stoppen!” – doczork

Während nun viele Fans ausflippten, gibt es auch einige, die fragen, wie man das ausschalten kann und weshalb der Sound überhaupt da ist.

Spieler vermuten Shredder ist schuld, doch es ist nur ein Bug

Wer atmet euch da in den Nacken? Die Community hat nun angefangen zu spekulieren (via Reddit.com), weshalb euch jemand so penetrant in den Nacken atmet. Einige Spieler vermuteten, dass es etwas mit dem neuen Skin-Pack “Shredder” zu tun haben könnte. Dieser wurde vor kurzem in Season 2 in den Shop hinzugefügt und kann jetzt für 2400 CoD-Coins gekauft werden.

Shredder

Shredder ist eine Figur von den Teenage Mutant Ninja Turtles und spielt dort eine zentrale Rolle als Superschurke. Es ist also denkbar gewesen, dass Infinity Ward ein kleines Detail deshalb eingebaut hat, passend zu seinem Release. Obwohl das nun sehr plausibel erscheint, ist der Grund denkbar einfach. Es handelt sich hierbei um einen einfachen Bug.

Infinity Ward klärt auf: Die Entwickler hinter CoD Modern Warfare 2 führen ein Trello-Board, indem viele bekannte oder neue Fehler aufgelistet werden. Darunter auch der Atmungsbug, der nun einigen Spielern im Nacken hängt. Es nicht ganz klar, wie der Bug ausgelöst wird. Möglich wäre, dass ein Fehler bei den Snipern dazu führt, dass die Datei des Verschnaufens oder des Zielens jetzt auch in der Lobby aktiviert wird.

Habt ihr euch auch erschreckt oder findet ihr den Atem in eurem Nacken angenehm und passend zu den düsteren Farben der Lobby? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

Wer im Sommer 1.000 € in die coolste Gaming-Aktie steckte, hat jetzt noch 40 € – Experte: „Furchtbar für den E-Sport“