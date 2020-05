Eure Waffen in Call of Duty: Modern Warfare und Warzone werden erst richtig stark, wenn ihr sie mit den richtigen Aufsätzen ausrüstet. Die Aufsätze tun aber nicht immer das, was auch dran steht. 7 Aufsätze haben geheime Eigenschaften, die nicht auf dem Datenblatt stehen.

Was sind das für geheime Änderungen? Es geht hier um Effekte, die bestimmte Aufsätze haben und über die euch das Spiel nicht aufklärt.

Eigentlich kommt jeder Aufsatz im Waffenschmied mit einem kleinen Datenblatt. Von diesem Datenblatt könnt ihr die Vor- und Nachteile ablesen und so auf einen Blick erkennen, wie der Aufsatz die Werte eurer Waffe verändert.

Eigentlich sollten die Datenblätter genau anzeigen, was sich alles ändert.

Dass das jedoch nicht immer der Fall ist, zeigt schon die Erklärung, was das Vollmantelgeschoss-Extra wirklich bewirkt. Das erhöht zwar laut Anzeige euren Schaden – in der Realität kostet es aber einfach nur einen Aufsatz-Slot.

Geheime Eigenschaften von 7 Aufsätzen der MP5 und M4A1

Welche Auswirkungen haben die Änderungen? Der YouTuber und CoD-Experte TheXclusiveAce hat sich in einem Video einige Aufsätze vorgenommen und gezeigt, dass diese mehr verändern, als eigentlich angezeigt. Allem voran geht es dabei um Aufsätze für den Lauf.

Diese Aufsätze für den Lauf verändern häufig die Kugelschnelligkeit oder andere Werte. Dadurch ändert sich aber direkt der Schaden der Waffe. Genauer: Es ändert sich die Schadensreichweite, also die Distanz, auf die der Schaden der Waffe abfällt.

Zwei Waffen hat er dazu im Detail getestet: Die MP5 und die M4A1. Die MP5 ist noch immer die stärkste Waffe ihrer Kategorie, während die M4A1 von der RAM-7 vom Thron gestoßen wurde. Dennoch sind beide Waffen noch immer äußerst beliebt und werden oft genutzt.

Welche Aufsätze haben geheime Eigenschaften? Grundsätzlich verändert jeder Lauf die Mündungsgeschwindigkeit eurer Waffe. Ace kommt zu folgendem Ergebnis für jeden der Aufsätze in Call of Duty:

Für die M4A1 FSS 11.5“ Commando: ~15% verringerte Schadensreichweite M16 Grenadier: keine Änderung gemessen FSS 14,5“ Tac leicht: ~10% verringerte Schadensreichweite Corvus maßgefertigt Meisterschütze: keine Änderung gemessen FSS 12,4“ Predator: ~25% verringerte Schadensreichweite



Für die MP5 FSS Light: ~15% verringerte Schadensreichweite Schalldämpfer (integriert, Monolithisch): ~ 12,5% erhöhte Schadensreichweite FSS Mini: ~25% verringerte Schadensreichweite Schalldämpfer (integr. Unterschall): ~30% verringerte Schadensreichweite



Das bedeutet, dass bestimmte Builds wie die geheime MP5K auf weitere Distanzen noch schlechter sind, als ohnehin angenommen. Wer solche Setups spielt, sollte genau wissen, dass sie nur für den Nahkampf geeignet sind.

Ace hat außerdem festgestellt, dass der Lauf die Streuung im Hüftfeuer beeinflusst. Als Faustregel gilt hier: Je länger der Lauf, desto ungenauer ist das Hüftfeuer. Längere Läufe haben außerdem den Nachteil, dass sich eure Zielstabilität („idle sway“) erhöht und das Zielen damit etwas erschweren. Mehr Infos zu allen Aufsätzen für besseres Zielen findet ihr hier. Die Effekte könnt ihr hier im eingebundenen Video von TheXclusiveAce bebildert sehen:

Weitere versteckte Änderungen

Weitere Tests haben ergeben, dass der „Kein Schaft“-Aufsatz die Streuung im Hüftfeuer ebenfalls verringert. Ansonsten hat Ace zumindest bisher noch keine Aufsätze gefunden, die einen wirklich großen Einfluss auf das Spiel und die Wahl einer Waffe hätten, wie es die Läufe tun.

Allerdings haben viele Spieler vermutet, dass Schalldämpfer die Zielgenauigkeit erhöhen. Das ist jedoch eine der „versteckten Änderungen“, die nicht stimmt. Schalldämpfer verbessern euer Ziel nicht. Lest hier, was genau Schalldämpfer tun und wie ihr sie einsetzt.

Wenn ihr das nächste Mal euer Loadout für Warzone oder Modern Warfare baut, solltet ihr im Hinterkopf behalten, dass besonders die Wahl eures Laufs beeinflusst, wie ihr am besten spielen solltet – könnt ihr auf Distanz spielen oder müsst ihr ganz nah ran? Wie wichtig das richtige Setup ist, zeigt auch dieser Build für die M13, die sie quasi zum Laser macht.