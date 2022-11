Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

In der Warzone 2.0 geht es bald ordentlich zur Sache! CoD Warzone 2.0 startet am 16. November – Release-Uhrzeit, Preload, DMZ-Modus

Wie kann ich meinen Grafikkartentreiber aktualisieren? Das geht ganz einfach. Vorbei sind die Zeiten, in denen ihr händisch Versionsnummern vergleichen musstet, um den richtigen Treiber zu finden. Heutzutage bieten die Grafikkartenhersteller nämlich Verwaltungssoftware an, welche die Downloads für euch regelt.

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

Ist euer Treiber wieder aktuell, sollte der Fehler „Kein unterstützter DXGI-Adapter gefunden“ nicht mehr auftreten. Das ist übrigens nicht der einzige Fehler, der aktuell bei Call of Duty sein Unwesen treibt. Ein Bug macht einen Modus in CoD MW2 fast unspielbar – Spieler denken, das könnte Absicht sein .

Zwar lassen sich in vielen Fällen Spiele auch mit älteren Treiberversionen öffnen. Doch wenn ihr eure Treiber schon länger nicht mehr aktualisiert habt, kann es häufiger zu Problemen kommen. Haltet eure Treiber also möglichst aktuell.

Insert

You are going to send email to