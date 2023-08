CoD MW2 & Warzone ändern Kernmechanik in Season 5, Spieler feiern das neue Movement

Season 5 hat wieder einige Änderungen für Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone im Gepäck. Neben neuen Waffen und Bugfixes am Audio wurden kleinere Anpassungen am Sliden und Springen vorgenommen. Für einige Spieler ist das Sliden ein Highlight, auf das sie schon lange warten mussten.

Was hat sich am Sliden verändert? Activision gibt in den Patch-Notizen für Season 5 an, dass die Zeit für das Sliden herabgesetzt und die Geschwindigkeit erhöht wurde. Somit rutschen Spieler die gleiche Strecke in einer kürzeren Zeit.

In einem Video vergleicht User dreamstrike das Rutschen aus Season 4 mit dem Rutschen aus Season 5. Vor dem Buff brauchten Spieler 0,616 Sekunden, bis sie nach dem Sliden wieder schießen konnten.

Nach dem Update sind es nur noch 0,550 Sekunden. Der Unterschied wirkt an den blanken Zahlen nicht besonders groß, doch im Spiel selbst ist deutlich zu spüren, wie viel schneller die Waffe wieder nach oben gezogen werden kann:

Durch das schnellere Rutschen können Spieler nach dem Manöver wieder schneller schießen. Somit gewinnen sie im hitzigen Schusswechsel wertvolle Momente, die den Unterschied über Sieg oder Niederlage bedeuten können.

Im Reddit-Forum zeigt ein Spieler, wie sich das neue Gameplay anfühlt. Er zeigt sich begeistert von dem schnelleren Sliden und meint, dass das ein wirklich guter Buff sei. Für andere Spieler ist das schnellere Rutschen sogar „der beste Buff des Updates“ (via reddit.com).

Spieler hätten es sich eher gewünscht

In den Kommentaren sind viele Spieler froh darüber, dass das Rutschen verbessert wurde. Doch viele stört es, dass der Buff kurz vor dem Release eines möglichen Call of Duty: Modern Warfare 3 erfolgt. Activision hätte ein Jahr Zeit gehabt, um die Verbesserung durchzuführen.

User OptimusPrime1996 schreibt, dass er das schnelle Gameplay von Apex: Legends gewohnt sei und sich das Sliden in Call of Duty für ihn immer langsam angefühlt habe. Deshalb freue er sich, dass es diese Verbesserung gibt.

Es gibt aber auch kritische Stimmen, die mehr Gefallen am langsameren Gameplay gefunden hatten. Dazu hat euch MeinMMO einige Zitate aus der Community herausgesucht (via reddit.com):

GoldMountain5: „Ich verstehe, dass manche Leute die hohe Mobilität von Black Ops 3 lieben, aber das war nie mein Ding. Ich schätze, ich bin einfach ein bisschen mehr von der alten Schule und ziehe es vor, meine Knie nicht als Fleischkreide zu benutzen.“

DhruvM: „Das Spiel war schön mit dem schwereren Gefühl und Mist wie dieser ruiniert es einfach. Schnelle, schweißtreibende Bewegung ist alles, was ich sehe.“

Significant-Age502: „Sieht so aus, als ob ich mit dem Spielen aufhören könnte. Danke!“

Da die Meinungen der Community weit auseinandergehen, würden wir gerne von euch wissen: Wie empfindet ihr das Sliden in Season 5? Merkt ihr überhaupt einen Unterschied? Schreibt es in die Kommentare!

Alle Infos zu Season 5 in Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone findet ihr auf MeinMMO: