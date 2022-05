Morgen stellt Blizzard ein neues Spiel zu Warcraft vor – Das wissen wir bisher

Am 3. Mai findet ein neues Event von Blizzard statt, bei dem das neue Mobile-Spiel zu Warcraft vorgestellt wird. Wir von MeinMMO verraten, wann das Event stattfindet, was bisher zu dem Spiel bekannt ist und was es laut Leakern werden soll.

Wann findet die Vorstellung statt? Warcraft Mobile wird am 3. Mai um 19:00 Uhr deutscher Zeit vorgestellt. Den Livestream könnt ihr über die offizielle Webseite von Blizzard verfolgen.

Wir von MeinMMO werden direkt nach der Ankündigung alle wichtigen Informationen für euch in einem Artikel zusammenfassen.

Was wird das für ein Spiel? Das ist noch nicht wirklich bekannt. Allerdings gibt es bereits zwei interessante Aussagen von Bobby Kotik zu dem Spiel:

Es soll ein neues Premium-Produkt im Warcraft-Universum werden

Man möchte damit die Community von World of Warcraft aufrechterhalten und vergrößern

Außerdem gab es vor Jahren eine Stellenanzeige, in der nach Mitarbeitern für ein MMO-RTS als Mobile-Game gesucht wurde

Ob es tatsächlich ein Strategiespiel oder doch etwas völlig anderes wird, werden wir wohl morgen erfahren. Allerdings haben die Spieler einige Theorien und ein bekannter Gaming-Journalist scheint diese teilweise bestätigen zu können.

Wer übrigens nach einem neuen Strategiespiel von den Warcraft-Machern sucht, sollte Spellcraft im Blick behalten. Hier ein Trailer dazu:

Ein neues Strategie-Spiel der Macher von Warcraft, StarCraft, Diablo kommt – Seht den 1. Trailer

Wird Warcraft Mobile eine eigene Version von Clash of Clans?

Was vermuten die Spieler? Folgende Spieler-Theorien zu Warcraft Mobile gibt es derzeit:

Ein Klon von Pokémon GO

Ein eigenes Mobile-MMORPG

Pet-Battles aus WoW als eigenes Spiel

Ein Hero-Collector

Ein RTS, etwa in Richtung von Clash of Clans

Ein eigenes MOBA, das man mit dem Sammelfaktor eines Hero-Collectors verbinden könnte

Der bekannte Gaming-Journalist Jason Schreier behauptet, dass Blizzard derzeit an mindestens zwei Mobile-Spielen arbeiten soll. Eins davon soll ein Spiel ähnlich wie Clash of Clans werden, eins wiederum soll an Pokémon GO angelehnt sein (via Resetera).

Welches dieser beiden Spiele morgen angekündigt wird, ist derzeit nicht bekannt. Allerdings soll das Warcraft GO bereits gecancelt worden sein, wie der Redakteur Jez Corden von Windows Central behauptet (via Twitter). Alles deutet also auf eine Art Clash of Clans hin.

Wie könnte ein Clash of Clans im Stil von Warcraft aussehen? Bei RTS und Mobile denkt man zuerst an Clash of Clans. Dort baut ihr euch ein eigenes Dorf mit Ressourcen, Wällen, Verteidigungsanlagen und Kasernen auf und greift von dort aus andere Spieler an – oder werdet von ihnen angegriffen.

Die grundsätzliche Idee passt also gut zur Warcraft-Franchise und ließe sich sogar mit ikonischen Persönlichkeiten aus der Welt verbinden.

Der Schritt wäre zudem für Blizzard logisch, denn Clash of Clans ist ein riesiger Erfolg und hat sogar eine eigene E-Sports-Szene. Das Spiel wurde 2016 von Tencent gekauft und half dem Gaming-Riesen noch größer zu werden:

Eine Gaming-Firma ist größer als Sony, Nintendo, Microsoft – Und ihr Wappen ist ein verdammter Pinguin