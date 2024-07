Baldur’s Gate 3 ist so groß, dass es sogar das 50 Jahre alte Rollenspiel ändert, auf dem es basiert

Wegen Baldur’s Gate 3 wird sogar Dungeons & Dragons geändert. Denn die Macher haben gemerkt: Einige Zauber sind echt für die Mülltonne.

Dass Baldur’s Gate 3 ein ganz großer Hit war und viele nicht nur von dem Spiel selbst begeistert sind, sondern auch von dem zugrunde liegenden Regelwerk, das ist hinlänglich bekannt. Doch Baldur’s Gate 3 war sogar so groß, dass das „Dungeons & Dragons“-Regelwerk nun geändert wird. Und zwar, weil die Macher gemerkt haben, dass einige Zauber in Baldur’s Gate 3 so nervig sind, dass das auch in Dungeons & Dragons nicht länger so sein sollte.

Was wurde gesagt? Der aktuelle Lead Designer von Dungeons & Dragons, Jeremy Crawford, sprach im YouTube-Kanal des Spiels darüber, wie Baldur’s Gate 3 einige Zauber beeinflusst hat. Beim Spielen des RPGs ist ihm aufgefallen, dass manche Zauber nicht nur umständlich sind, sondern für ihre Kosten auch extrem geringen Nutzen haben.

In den meisten Fällen ist Baldur’s Gate 3 den Vorgaben von D&D treu geblieben, sodass diese „nervigen“ Zauber auch im Videospiel vorhanden sind. Das fand Crawford aber teilweise so ätzend, dass in der neusten Update-Version des „Player’s Handbook“ viele Zauber überarbeitet und angepasst wurden.

Welche Zauber sind davon betroffen? Mehrere, aber über einige der deutlichsten Nerv-Faktoren wurde ausführlicher gesprochen.

Produce Flame: Der Zauber beschwört eine Flamme, die im Zug darauf dann auf einen Gegner geschleudert werden kann oder alternativ so lange als Lichtquelle dient. Dass man einen ganzen Zug verwenden muss, um diesen Zauber zu benutzen – ohne ihn direkt werfen zu können – macht ihn ausgesprochen umständlich und in den allermeisten Fällen schlicht richtig schlecht. Denn es gibt Zauber, die beides besser können, daher wird das nun überarbeitet.

Cloud of Daggers: Der Zauber beschwört eine Wolke aus Dolchen, die jede Runde 4w4 Schaden an allem verursachen, das in den Zielbereich hineinläuft. In Baldur’s Gate 3 konnte man diesen Zauber vor allem dann verwenden, wenn man enge Durchgänge – wie Türen – blockieren wollte. Künftig wird es in Dungeons & Dragons möglich sein, diesen Zauber nachträglich noch zu bewegen, so wie viele andere Flächenzauber auch.

Darüber hinaus hat das Player’s Handbook 2024 auch einige komplett neue Zauber – die sind aber nicht von Baldur’s Gate 3 inspiriert.

Vielleicht bleibt Baldur’s Gate 3 ja weiterhin der Vorlage treu und bringt noch irgendwann einen Patch, der diese Änderungen dann auch in das Videospiel überträgt – damit einige der nervigsten Zauber dann doch nützlicher werden. Das Kampfsystem sorgt ohnehin häufig für Diskussionen, denn es kostet Spielerinnen und Spieler einiges an Überwindung.

Was haltet ihr davon? Eine coole Sache, dass Baldur’s Gate 3 auch das originale Dungeons & Dragons beeinflusst? Oder waren die entsprechenden Zauber eigentlich gut genug und die Regeln angemessen?