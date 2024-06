Spieler in Baldur’s Gate 3: „Ich hab den Kampf gehasst, bis ich aufgehört habe, mich wie ein Höhlenmensch zu benehmen“

In Dragon Ball: Sparking! ZERO erwarten euch jede Menge Charaktere

Ich bin bis zum Goblin Camp gekommen und 5-mal oder so gestorben, immer an diesem Hobgoblin-Anführer, bis ich damit angefangen habe, meine Charaktere taktisch auf der Karte zu verteilen. Mein Schurke auf dem Obergeschoss hat die Goblins heimlich erschossen, Karlach in der Mitte, während Gale und Schattenherz Zauber in der Nähe der Leitern platziert haben und dann hat es einfach ‘Klick’ gemacht.

Ich hab das Rollenspiel und die Welt dieses Spiels wirklich geliebt, aber der Kampf war so frustrierend. Ich bin einfach immer mit dem Kopf voran in die Kämpfe gelaufen und fast jedes Mal gestorben.

Dass Baldur’s Gate 3 ein absoluter Mega-Erfolg war, braucht man heute wohl niemandem mehr sagen. Doch es gibt durchaus einige Käuferinnen und Käufer, die von dem Spiel nicht so angetan sind. Gerade das Kampfsystem kann für Neulinge im Genre überfordernd, komplex oder schlicht unübersichtlich und frustrierend sein. Denn wenn man die ganzen Möglichkeiten gar nicht versteht, die einem das Spiel bietet, enden viele Konflikte in der Vernichtung der eigenen Gruppe.

Wenn es Kritik an Baldur’s Gate 3 gibt, dann vor allem am Kampfsystem. Das bereitet auch heute noch Probleme – bis man über den eigenen Schatten springt.

