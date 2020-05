In Apex Legends ist die neue Heldin Loba seit gestern aktiv. Die hat eine bewegende Hintergrund-Geschichte: Der Killer Revenant hat ihre Eltern getötet und er kann nicht aufhören, darüber zu reden.

Das ist die Hintergrund-Geschichte: Die neue Legende „Loba“ in Apex Legends ist ein Waise. Der Killer Revenant hat ihre Eltern getötet, zwei berühmte Diebe. Seitdem hat Loba nur ein Ziel: den Killer ihrer Eltern zur Strecke zu bringen.

Revenant tötet die Eltern von Loba.

Bereits im Januar veröffentliche Apex Legends ein Video, in dem Revenant Jagd auf die Eltern von Loba macht und sie schließlich brutal ermordete. Hier wurde die Grundlage für die Ankunft von Loba in Apex Legends gelegt. Im Video sieht man Loba als junges Mädchen, das hilflos dabei zusehen muss, wie Revenant ihren Vater und ihre Mutter ausschaltet.

In ihrem Trailer vom 5. Mai sieht man, wie der Verlust ihrer Eltern die mittlerweile erwachsene Loba beschäftigt und geprägt hat. Der Trailer zu Apex Legends kam wahnsinnig gut auf YouTube an.

Jetzt ist Loba mit dem Start der Season 5 in Apex Legends angekommen und hat ein Ziel: Revenant finden und töten.

Der Tod ihrer Eltern prägt das Leben der Legende Loba.

Fiese Wiederbelebungs-Dialoge zeigen den Hass

So sieht man den Hass der beiden: Obwohl Loba und Revenant solche Todfeinde sind, können beide gemeinsam in einem Team in Apex Legends spielen – etwa im Duo-Modus. Dann dringt aber der Hass aus jeder ihrer Interaktionen.

Revenant kann nicht aufhören, Loba mit dem Tod ihrer Eltern zu konfrontieren. Er schlägt dabei einen sadistisch-jovialen Tonfall an.

Wenn Revenant Loba wiederbelebt sagt er: „Gerettet von dem Monster, das deine Eltern getötet hat. Ist das nicht köstlich?“ und „Ist das nicht interessant. Was wäre, wenn deine Eltern das jetzt sehen könnten?“

Loba warnt ihn dann: „Rede nie wieder über sie. Ich warne dich.“ Revenant fragt Loba auch, ob denn ihre Eltern ihr keine Manieren beigebracht hätten.

Wenn Loba wiederum Revenant wiederbelebt, weist sie ihn darauf hin, dass er nur sterben darf, wenn sie mit ihm fertig ist. Er fragt: „Heißt das, dass wir jetzt Freunde sind?“ oder „Du hast mich gerettet. Sei vorsichtig, Mädchen. Die Leute werden noch über uns reden.“

Revenant ist nicht nur zu Loba ziemlich fies.

Revenant hatte schon früh einen beeindrucken Auftritt in Apex Legends. Als er im Februar 2020 ins Spiel kam, erschreckte er eine Twitch-Streamerin. Er ist eben immer ziemlich fies unterwegs.